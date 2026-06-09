Koenig & Bauer punta sulla flexo ai Technology Days 2026

In occasione dei Technology Days 2026, andati in scena il 21 e 22 aprile presso la sede di Würzburg, in Germania, Koenig & Bauer ha acceso i riflettori sulla tecnologia flessografica, presentando in anteprima mondiale il nuovo sistema EasyTronic CI Flexo e valorizzando il ruolo della macchina XD Pro CI Flexo nella moderna produzione di imballaggi.

L’evento ha riunito circa 170 partecipanti tra converter, partner tecnologici, esperti del settore e rappresentanti dei brand owner, offrendo una panoramica concreta sull’evoluzione della stampa flexo nei mercati contemporanei del packaging.

Ad aprire i lavori nel Customer Technology Centre è stato il CEO di Koenig & Bauer, Stephen Kimmich, che ha riconosciuto le complessità dell’attuale scenario economico internazionale, evidenziando al tempo stesso le opportunità derivanti dalla presenza dell’azienda in differenti segmenti e tecnologie, dalla stampa flexo al digitale. Le innovazioni presentate durante i Technology Days confermano la strategia del gruppo, sempre più orientata a presidiare i mercati mid-tech attraverso nuove soluzioni entry-level, senza rinunciare a sistemi altamente evoluti per applicazioni ad alto valore aggiunto.

Tra i protagonisti dell’evento, la XD Pro si è confermata il “workhorse” della moderna produzione flessografica. Durante le dimostrazioni live, la macchina CI Flexo ha realizzato diverse applicazioni complesse, tra cui stand-up pouches, packaging per barrette di cioccolato, film monomateriale e imballaggi a base fibra, mettendo in evidenza la propria versatilità nei principali segmenti del packaging. Tutti i lavori sono stati prodotti in tecnologia ECG (Extended Colour Gamut).

Particolare attenzione è stata dedicata alla prima dimostrazione mondiale di EasyTronic CI Flexo, sviluppato per supportare i converter nella gestione di avviamenti più efficienti, rapidi cambi lavoro e maggiore automazione dei processi. A questa innovazione si affianca anche un nuovo sistema automatico di introduzione in macchina del substrato da stampare, capace di ridurre fino all’80% i tempi rispetto ai sistemi convenzionali. Entrambe le tecnologie nascono dall’esperienza maturata da Koenig & Bauer nel settore della stampa di quotidiani.

“Technology Days 2026 ha dimostrato chiaramente che la flessografia continua a essere una tecnologia chiave per l’industria del packaging”, ha commentato Philipp Zimmermann. “Con la XD Pro proponiamo il vero workhorse della moderna produzione flexo e, grazie a innovazioni come EasyTronic CI Flexo e il nuovo sistema di incorsamento macchina, continuiamo a sviluppare questa tecnologia per rispondere alle nuove esigenze del mercato”.