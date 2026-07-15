Otto anni dopo, per Litografia Express, la scelta è ancora LIYU

La prima LIYU Flatbed BULBO KR3200 installata in Italia nel 2018 lascia il posto alla nuova PLATINUM XLINE KCJ3020 LED con teste Ricoh Gen6. Una storia di fiducia, innovazione e collaborazione che continua nel tempo.

Ci sono clienti che rappresentano molto più di una vendita. Sono aziende che credono in un progetto quando è ancora agli inizi e che, con il passare degli anni, contribuiscono concretamente alla sua crescita.

È proprio questo il significato della nuova installazione effettuata presso Litografia Express Srl, storica azienda di Parma che, nel 2018, acquistò la prima LIYU Flatbed BULBO KR3200 venduta in Italia e che oggi ha scelto di sostituirla con la nuova PLATINUM XLINE KCJ3020 LED, equipaggiata con tecnologia LED UV e teste di stampa Ricoh Gen6 di ultima generazione. Per LIYU Italia questa consegna assume un significato particolare.

Litografia Express Srl è stato il primo cliente italiano a credere nel progetto LIYU, scegliendo la prima stampante commercializzata nel nostro Paese. Ci pregiamo particolarmente di questo rapporto perché quella scelta, compiuta quando il marchio era agli inizi della propria presenza in Italia, ha rappresentato il punto di partenza di un percorso di crescita che oggi conta oltre 380 installazioni sul territorio nazionale. Sapere che, dopo otto anni di intenso utilizzo, il nostro primo cliente abbia deciso di rinnovare la propria fiducia scegliendo ancora una volta LIYU rappresenta per noi motivo di grande orgoglio ed è il riconoscimento più importante del lavoro svolto in questi anni.

Una storia imprenditoriale iniziata nel 1963

Fondata nel 1963, Litografia Express Srl è oggi una delle realtà storiche della stampa professionale dell’Emilia-Romagna.

Con sede a Sorbolo Mezzani (Parma), l’azienda ha saputo evolversi nel corso di oltre sessant’anni trasformandosi da tipografia tradizionale a partner specializzato nella comunicazione visiva, nella stampa offset e digitale, nella progettazione grafica, nella produzione di packaging personalizzato, nella cartotecnica e nella realizzazione di soluzioni dedicate al mondo dell’industria, del retail e degli eventi.

La continua propensione all’innovazione, gli investimenti in nuove tecnologie e l’attenzione alla qualità hanno consentito a Litografia Express di crescere mantenendo una filosofia orientata al servizio, accompagnando il cliente dalla progettazione fino alla realizzazione del prodotto finito.

È proprio questa cultura dell’innovazione che ha portato l’azienda, nel 2018, a credere per prima nella tecnologia LIYU e che oggi la porta a rinnovare quella stessa scelta.

Otto anni di crescita insieme

Quando la BULBO KR3200 venne installata nel 2018, LIYU era un marchio appena affacciato sul mercato italiano.

Quella scelta rappresentò una vera scommessa, basata non soltanto sulle caratteristiche tecniche della macchina ma soprattutto sulla fiducia nelle persone e nella visione industriale di PLATINUM TECHNOLOGIES.

Nel corso degli anni la stampante ha accompagnato quotidianamente la crescita produttiva di Litografia Express, contribuendo alla realizzazione di migliaia di lavorazioni e confermando affidabilità, qualità e continuità operativa.

Oggi, con l’arrivo della nuova PLATINUM XLINE KCJ3020 LED, questa collaborazione entra in una nuova fase, caratterizzata da tecnologie ancora più evolute, maggiore produttività, qualità di stampa superiore, riduzione dei consumi energetici e una versatilità applicativa ancora più ampia.

Giovanni e Sandra Dall’Aglio: “La fiducia si costruisce giorno dopo giorno”

“Quando nel 2018 abbiamo deciso di acquistare la prima LIYU installata in Italia stavamo facendo una scelta importante. Il marchio era ancora poco conosciuto, ma abbiamo trovato nelle persone di LIYU Italia competenza, disponibilità e la volontà di costruire un rapporto destinato a durare nel tempo. La BULBO KR3200 ci ha accompagnato per otto anni con grande affidabilità, permettendoci di affrontare ogni giorno produzioni impegnative con continuità e qualità. Quando è arrivato il momento di rinnovare il reparto produttivo abbiamo valutato diverse opportunità presenti sul mercato, ma alla fine abbiamo scelto ancora PLATINUM TECHNOLOGIES perché in questi anni abbiamo imparato che non si acquista soltanto una macchina: si sceglie un partner capace di affiancarti ogni giorno, anche dopo l’installazione. La nuova PLATINUM XLINE KCJ3020 LED rappresenta un importante salto tecnologico e siamo convinti che ci accompagnerà nella crescita dei prossimi anni, permettendoci di offrire ai nostri clienti qualità, efficienza e nuove opportunità produttive.” Giovanni e Sandra Dall’Aglio, Titolari – Litografia Express S.r.l.

Mauro Piotti: “Una storia che ci rende particolarmente orgogliosi”

“Ci sono installazioni che rimangono nella storia di un’azienda. Quella realizzata presso Litografia Express nel 2018 è certamente una di queste. Litografia Express è stato il primo cliente italiano a credere nel progetto PLATINUM TECHNOLOGIES. Una fiducia che non abbiamo mai dato per scontata e che abbiamo cercato di ripagare ogni giorno con professionalità, assistenza e vicinanza. Ci pregiamo particolarmente di questo rapporto perché rappresenta l’inizio della nostra storia in Italia. Oggi, dopo oltre 380 installazioni realizzate, vedere proprio il primo cliente scegliere nuovamente PLATINUM TECHNOLOGIES è probabilmente il riconoscimento più importante che potessimo ricevere. Non è semplicemente la sostituzione di una macchina: è la dimostrazione che quando qualità, innovazione, assistenza e rapporto umano procedono insieme, la fiducia diventa una collaborazione destinata a durare nel tempo.” Mauro Piotti, CEO – LIYU Italia

Una seconda vita che conferma il valore della tecnologia LIYU

La nuova PLATINUM XLINE KCJ3020 LED consentirà a Litografia Express di incrementare ulteriormente qualità, produttività ed efficienza, confermando la volontà dell’azienda di investire nelle migliori tecnologie disponibili.

La LIYU BULBO KR3200, ritirata nell’ambito dell’operazione di rinnovo, è stata completamente revisionata dai tecnici di PLATINUM TECHNOLOGIES, sottoposta a un accurato programma di controlli e aggiornamenti e successivamente installata presso un nuovo cliente, dove continuerà il proprio percorso produttivo.

Una seconda vita che testimonia l’elevata qualità costruttiva, l’affidabilità e il valore nel tempo delle tecnologie PLATINUM TECHNOLOGIES, capaci di mantenere elevate prestazioni anche dopo molti anni di utilizzo e di rappresentare un investimento durevole per i propri utilizzatori.

Per noi il successo non consiste semplicemente nel vendere una nuova macchina, ma nel vedere un cliente scegliere ancora PLATINUM TECHNOLOGIES dopo tanti anni e una stampante continuare a produrre valore presso una nuova azienda. È questa la migliore testimonianza della qualità della nostra tecnologia, della competenza del nostro team e del rapporto di fiducia che costruiamo ogni giorno con i nostri clienti.