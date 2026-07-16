Durst Group e TUM Venture Labs – iniziativa congiunta dell’Università Tecnica di Monaco di Baviera e di UnternehmerTUM – hanno avviato una collaborazione pluriennale nei settori della robotica, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per la produzione industriale. In qualità di Platinum Partner, Durst entra a far parte dell’ecosistema TUM Venture Labs, diventando la prima azienda italiana ad aderire a questa rete. Al centro dell‘accordo c’è il Robotics/AI Lab di Monaco di Baviera, uno dei principali ecosistemi deep-tech europei dedicati a robotica, intelligenza artificiale, sistemi embedded e automazione industriale. Questa nuova partnership si inserisce nel programma per il 90° anniversario del Gruppo e rappresenta un passo strategico per collegare l’headquarter di Bressanone alla rete europea della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Con Kyveris™, Durst sta sviluppando un sistema di produzione intelligente che connette macchine, software, dati e intelligenza artificiale. L’AuRo-Layer estende questo sistema al livello operativo della produzione, integrando robotica, movimentazione dei materiali e processi sempre più automatizzati. L’obiettivo è rendere la produzione sempre più efficiente, trasparente e riproducibile. La partnership con TUM Venture Labs consentirà al Gruppo di confrontarsi direttamente con talenti, imprenditori e gruppi di ricerca attivi nei settori della robotica, dell’AI, dei sistemi embedded e dell’automazione industriale.

«Le macchine isolate appartengono al passato. La produzione sta diventando connessa, intelligente e autonoma», commenta Christoph Gamper, CEO e comproprietario di Durst Group. «Con Kyveris stiamo costruendo una piattaforma che renda possibile questa evoluzione. Monaco di Baviera non è una scelta casuale: è qui che i talenti trasformano la ricerca in prodotti in tempi rapidi ed è esattamente questa l’energia che stiamo cercando».

“Robotica e intelligenza artificiale esprimono il loro pieno potenziale quando si confrontano con sfide industriali concrete», afferma il Dr. Philipp Gerbert, CEO di TUM Venture Labs. “La partnership con Durst coniuga eccellenza tecnologica, imprenditorialità e applicazioni reali, creando il contesto ideale per sviluppare nuove soluzioni di automazione dedicate alla produzione digitale”.

Attraverso il Robotics/AI Lab di Monaco di Baviera, Durst avrà accesso a un network di startup, ricercatori, studenti e partner industriali impegnati nello sviluppo di soluzioni di robotica intelligente, sistemi autonomi, interazione uomo-robot, automazione industriale, simulazione, embedded AI, physical AI e digital twin.

La collaborazione prevede un confronto tecnico regolare, la condivisione di sfide industriali concrete e lo sviluppo congiunto di iniziative dedicate a imprenditorialità e innovazione. Durst metterà a disposizione casi applicativi reali legati alla produzione, in cui convergano automazione, robotica, controllo dei processi basato sull’intelligenza artificiale e flussi di lavoro fisici. Le soluzioni sviluppate saranno destinate non solo all’industria della stampa, ma anche ad applicazioni in settori affini e trasversali.

“È certo ormai che robotica e intelligenza artificiale stiano progressivamente trasformando la produzione. L’unica incognita è la velocità con cui avverrà questo cambiamento», prosegue Gamper. «Per affrontarlo servono nuove forme di collaborazione in cui industria, ricerca, startup e talenti emergenti lavorino insieme. Durst non intraprende questo percorso perché è una tendenza del momento, ma perché 90 anni di ingegneria meccanica hanno valore solo se si continua a innovare guardando al futuro”.