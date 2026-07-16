4Graph, tipografia sostenibile che offre servizi di stampa online, presenta 4You, il nuovo programma pensato per valorizzare e premiare aziende e professionisti che scelgono l’azienda come partner di stampa in modo continuativo.

La nuova iniziativa nasce per rafforzare il rapporto con i clienti più costanti, superando una logica puramente transazionale e introducendo un ecosistema di vantaggi capace di accompagnare la collaborazione nel tempo. Il principio alla base del programma è semplice: più cresce la relazione con 4Graph, più aumentano i servizi, le opportunità e il valore a disposizione del cliente.

Un ecosistema di vantaggi progressivi

4You si inserisce all’interno del percorso di fidelizzazione sviluppato da 4Graph e integra i benefici del programma 4Business, già dedicato a editori, tipografie, agenzie di comunicazione e studi grafici. I clienti 4You accedono automaticamente ai vantaggi 4Business, tra cui il sistema COINS, la spedizione gratuita, gli sconti sui campionari, il supporto tecnico, il controllo file pre-stampa, la prova di stampa gratuita per determinate categorie di prodotto, il riordino dei lavori già realizzati e la gestione delle spedizioni su più sedi o destinatari.

Il cuore del programma è rappresentato dai COINS, crediti promozionali che maturano sugli ordini effettuati e possono essere utilizzati come sconto sui successivi acquisti. In questo modo, ogni progetto di stampa contribuisce a generare valore per le collaborazioni future, rafforzando il rapporto tra azienda e cliente.

Un programma automatico per aziende e professionisti

Lo status 4You viene assegnato automaticamente ai clienti con Partita IVA che, nell’anno solare precedente, hanno effettuato almeno 15 ordini e raggiunto una spesa complessiva di almeno 5.000 euro. Non è prevista alcuna richiesta di iscrizione: l’assegnazione avviene sulla base dell’attività svolta dal cliente nel corso dell’anno.

All’interno dell’ecosistema è previsto anche il livello 4Business Super Happy, dedicato ai clienti che raggiungono una spesa superiore a 10.000 euro negli ultimi 12 mesi. Questo status consente di accedere a ulteriori vantaggi, tra cui assistenza dedicata, promozioni e novità riservate, certificazione FSC® CoC inclusa per i lavori che la prevedono, condizioni agevolate sui campionari e spedizione anticipata.

“Con 4You vogliamo dare forma a un’idea molto chiara: la continuità della relazione con il cliente ha un valore e merita di essere riconosciuta”, afferma Andrea Ponticelli, General Manager di 4Graph. “Non si tratta semplicemente di introdurre un nuovo programma di fidelizzazione, ma di costruire un ecosistema capace di accompagnare aziende e professionisti nel tempo, offrendo vantaggi concreti, servizi dedicati e un rapporto sempre più strutturato con 4Graph”.

Con il lancio di 4You, 4Graph conferma il proprio impegno nel rendere la stampa online non solo un servizio, ma una soluzione integrata e orientata alla relazione. Il programma rappresenta un nuovo tassello nel percorso di evoluzione dell’azienda, che negli ultimi anni ha investito in tecnologia, capacità produttiva, sostenibilità, customer experience e strumenti digitali pensati per semplificare il lavoro di professionisti, aziende e operatori della comunicazione.

La prima assegnazione automatica degli status 4You avverrà all’inizio del 2027, sulla base dell’attività svolta dai clienti nel corso dell’anno solare 2026.