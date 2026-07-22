Dall’esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività familiare nasce un progetto che punta a coniugare fornitura tecnica, manutenzione preventiva e consulenza di processo per accompagnare le aziende verso una maggiore efficienza produttiva. Nel mondo della stampa, del converting e della fustellatura, dove qualità, precisione e continuità produttiva rappresentano fattori determinanti per la competitività delle aziende, si affaccia una nuova realtà imprenditoriale che guarda al futuro partendo da solide radici professionali. Si tratta di AFZ Solutions, azienda italiana fondata da Stefano Fadda con l’obiettivo di proporre un approccio innovativo al supporto tecnico per il settore del packaging e dell’etichettatura.

Dietro la nascita dell’azienda non vi è soltanto l’intuizione di una nuova opportunità di mercato, ma una visione ben precisa del ruolo che un partner tecnologico può svolgere all’interno dei processi produttivi. Una visione maturata attraverso l’esperienza diretta e alimentata da una tradizione familiare che da oltre quarant’anni opera nel comparto della stampa e del converting.

Converting, tradizione di famiglia

Stefano Fadda, attualmente impegnato nel percorso di studi in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha sviluppato fin da giovane una profonda familiarità con le dinamiche produttive del settore. Crescere in un contesto dove le problematiche tecniche, la ricerca delle soluzioni e il confronto quotidiano con le esigenze dei clienti fanno parte della normalità ha contribuito a costruire una sensibilità particolare verso gli aspetti operativi della produzione.

Da questa esperienza nasce AFZ Solutions, con l’obiettivo di andare oltre il tradizionale rapporto fornitore-cliente. “Con AFZ Solutions ho voluto portare qualcosa di diverso in questo settore”, spiega Fadda. “Un approccio che non si limiti alla fornitura di prodotti o servizi, ma che aiuti le aziende a mantenere il controllo dell’intero processo produttivo”.

Oltre la fornitura: una visione orientata al processo

Nel comparto della stampa e del converting l’attenzione è spesso concentrata sulle prestazioni delle macchine, sugli utensili e sul raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati. Elementi fondamentali, ma che secondo AFZ Solutions devono essere inseriti all’interno di una visione più ampia, in cui il monitoraggio costante dei processi e la prevenzione delle criticità assumono un ruolo strategico.

È proprio in questa direzione che si sviluppa una delle principali aree di attività dell’azienda: la manutenzione preventiva. L’obiettivo è ridurre il rischio di fermate impreviste, mantenere costante la qualità produttiva e garantire la massima affidabilità delle attrezzature nel tempo.

La manutenzione preventiva come leva di efficienza

Attraverso programmi di manutenzione pianificata e attività di monitoraggio continuo, AFZ Solutions supporta i propri clienti nel controllo dello stato di macchine e utensili, contribuendo a migliorare la continuità operativa e a limitare la necessità di interventi d’emergenza, spesso costosi sia in termini economici sia organizzativi.

Accanto alla manutenzione, l’azienda ha sviluppato un’offerta dedicata alla consulenza tecnica di processo. Un’attività che parte dall’analisi delle metodologie operative e si traduce nell’individuazione di possibili aree di miglioramento, nell’ottimizzazione dei flussi produttivi e nella formazione del personale.

L’approccio adottato da AFZ Solutions si basa infatti su una domanda semplice ma fondamentale: il processo produttivo sta realmente lavorando nelle condizioni più efficienti possibili? Da qui prendono forma interventi di analisi tecnica, revisione delle procedure operative e programmi di miglioramento continuo costruiti sulle esigenze specifiche di ogni azienda.

In un mercato sempre più orientato all’efficienza, alla riduzione degli sprechi e alla massimizzazione delle prestazioni, AFZ Solutions punta quindi a ritagliarsi uno spazio proponendo un modello di collaborazione basato sulla prevenzione e sul supporto continuativo. Un approccio che sposta l’attenzione dalla gestione dell’emergenza al controllo proattivo del processo, con l’obiettivo di trasformare la manutenzione e la consulenza tecnica in strumenti concreti per creare valore lungo tutta la filiera produttiva.

A tu per tu con Stefano Fadda , fondatore di afz solutions

Quali esigenze del mercato l’hanno spinta a fondare AFZ Solutions?

“Ho riscontrato un approccio spesso reattivo: si interviene solo quando nasce un problema. AFZ Solutions nasce per colmare questo gap, affiancando le aziende in modo continuativo. Puntiamo su prevenzione e controllo del processo, non solo fornitura o intervento tecnico. Questo ci distingue dai modelli tradizionali”.

Quanto incide la manutenzione preventiva su produttività e competitività?

“Incide in modo diretto: meno fermi imprevisti significa più continuità produttiva e rispetto delle consegne. Inoltre migliora qualità e riduce scarti. Il risultato è un processo più stabile, efficiente e competitivo nel tempo”.

Quali risultati concreti avete osservato nelle aziende clienti?

“Abbiamo registrato riduzione dei fermi macchina e maggiore stabilità qualitativa. Spesso emergono inefficienze nascoste, migliorando la produttività senza nuovi investimenti. Cresce anche la consapevolezza operativa del personale”.