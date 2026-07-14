Polar verso la piena integrazione in Heidelberg

Heidelberg rafforza il proprio ruolo di integratore di sistemi e consolida la leadership nel settore della stampa e del packaging. L’azienda ha infatti completato, all’inizio di luglio, l’integrazione del ciclo di vita dei prodotti e delle società globali di vendita e assistenza di manroland sheetfed, compiendo un ulteriore passo nella propria strategia di crescita.

Parallelamente, Heidelberg ha raggiunto un accordo per acquisire in futuro anche la produzione delle macchine da stampa e dei sistemi Polar. Le attività di sviluppo di queste tecnologie saranno integrate all’interno dell’organizzazione Heidelberg, completando così un percorso che aveva già visto l’integrazione del marchio, della tecnologia, delle vendite e dell’assistenza.

L’operazione rafforza in particolare la presenza dell’azienda nei mercati del packaging e delle etichette, ampliando ulteriormente l’offerta di soluzioni integrate.

“Con l’integrazione delle attività di manroland sheetfed e Polar, Heidelberg rafforza la propria posizione di leader nel settore della stampa e degli imballaggi. Continuiamo ad ampliare la nostra catena del valore, creando nuove opportunità e maggiore valore aggiunto per i nostri clienti”, ha dichiarato Jürgen Otto, CEO di Heidelberger Druckmaschinen AG.

Accordo per l’acquisizione completa di Polar

Per i clienti Heidelberg, questa operazione rappresenta una garanzia di continuità in termini di qualità, disponibilità dei sistemi e capacità di innovazione. L’integrazione consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, con particolare attenzione all’automazione dei processi e all’integrazione dei flussi di lavoro.

I sistemi Polar continueranno a svolgere un ruolo centrale negli ambienti produttivi altamente automatizzati, coprendo tutte le fasi della post-stampa: dal carico dei materiali al taglio, dalla punzonatura fino allo scarico e alla reggiatura.

L’integrazione avverrà progressivamente. L’attuale stabilimento produttivo di Hofheim, destinato a non essere più disponibile nel lungo periodo a seguito della vendita del sito, consentirà a Heidelberg di pianificare il trasferimento delle attività all’interno della propria rete produttiva senza interrompere la continuità operativa.

Continuità, qualità e sviluppo

Heidelberg conferma il proprio impegno nel garantire elevati standard qualitativi, affidabilità delle consegne e continuità del servizio, rafforzando al contempo la propria presenza sul mercato.

“Con l’acquisizione completa di Polar consolidiamo ulteriormente il nostro ruolo di leader come integratore di sistemi. Per i nostri clienti affidabilità e prestazioni restano le priorità assolute. In una fase di profonda trasformazione del mercato vogliamo lanciare un messaggio chiaro: Heidelberg significa stabilità, qualità e partnership di lungo periodo”, ha aggiunto Otto.

La collaborazione tra Heidelberg e Polar affonda le proprie radici negli anni Cinquanta e si è sviluppata costantemente nel corso dei decenni. Con l’integrazione completa di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza, l’azienda punta ora a offrire una gestione unificata dell’intera catena del valore, con l’obiettivo di aumentare produttività, efficienza e sostenibilità per gli stampatori di tutto il mondo.

Le parti hanno concordato di non rendere pubblici i dettagli economici dell’operazione.