Bimec compie cinquant’anni e rinnova la gamma di taglierine ribobinatrici

Nel 1976 Luciano Bottoli fondava Bimec con un obiettivo preciso: progettare e produrre taglierine ribobinatrici di qualità superiore per un mercato in rapida evoluzione. Quella visione ha guidato 50 anni di scelte e si è tramandata ai figli Elena e Davide, oggi alla guida di un’azienda presente in tutto il mondo con oltre 1.800 impianti installati e una fitta rete di agenti internazionali.

La continuità con cui i clienti Bimec tornano a scegliere l’azienda, spesso a distanza di anni dal primo impianto, racconta meglio di ogni slogan il rapporto di fiducia costruito in questi cinquant’anni. E il 2026 è l’anno in cui tutto questo si celebra: con un anniversario importante, con una gamma rinnovata e con un invito a chi ha contribuito a scrivere questa storia.

Il 24 settembre Bimec apre infatti le porte del proprio stabilimento ai clienti storici per una giornata di Open House: un’occasione per ritrovarsi, toccare con mano l’intera gamma di taglierine ribobinatrici e festeggiare insieme cinquant’anni di collaborazione e fiducia reciproca.

“Cinquant’anni di attività non sono un punto di arrivo, ma la conferma che la strada intrapresa nel 1976 è quella giusta. Continuiamo a percorrerla con la stessa cura e l’entusiasmo che ci contraddistinguono da sempre” dichiarano Davide e Elena Bottoli.

Ed è proprio in questo anno di festeggiamenti e dopo il successo della linea Futura, che Bimec presenta Essentia, la nuova linea che riunisce i modelli TBS, STB 550 e STB 560 sotto una famiglia di prodotti unificata.

Gli upgrade riguardano il software di gestione e una lista di accessori selezionabili significativamente ampliata, che consente di configurare ogni impianto sulle reali esigenze produttive. Il risultato è una gamma di macchine essenziali nella configurazione ma capaci di lavorare tutti i materiali tipici dell’imballaggio flessibile con performance elevate e affidabilità costante, offrendo il miglior rapporto tra efficienza produttiva e investimento.

Mezzo secolo di esperienza e una gamma completamente rinnovata: Bimec scrive così il primo capitolo dei prossimi cinquant’anni.