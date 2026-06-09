A Carmignano di Brenta una giornata di dimostrazioni dal vivo, approfondimenti tecnici e innovazioni per la stampa flessografica a base acqua su supporti plastici. Al centro dell’evento le tecnologie Optima², IPU e le nuove soluzioni per la gestione del colore e degli anilox.

SOMA il 10 giugno aprirà le porte del suo Esperienza Center di Carmignano di Brenta (Padova). L’evento offrirà ai professionisti del packaging l’opportunità di vedere all’opera le più recenti innovazioni nel campo della stampa flessografica sostenibile, attraverso dimostrazioni in condizioni produttive reali.

L’edizione 2026 sarà incentrata sulla stampa e spalmatura a base acqua su supporti plastici, realizzate con la macchina da stampa flessografica SOMA Optima² equipaggiata con la tecnologia Intelligent Printing Unit (IPU). I partecipanti potranno inoltre approfondire le più avanzate soluzioni per la gestione del colore e degli anilox, sviluppate per incrementare l’efficienza produttiva e ridurre sensibilmente i tempi di avviamento macchina.

Focus su efficienza, sostenibilità e automazione

Il programma della giornata prevede interventi tecnici e presentazioni a cura di partner industriali ed esperti del settore, che affronteranno temi di grande attualità per il mondo del packaging flessibile: dall’efficienza dei processi combinati di stampa e coating alle soluzioni conformi ai requisiti del PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), fino ai più moderni flussi di lavoro di prestampa flexo, ai sistemi di ispezione del nastro e alle ultime tendenze nell’automazione e nella gestione dei processi di stampa.

Le dimostrazioni dal vivo mostreranno diverse tecnologie sviluppate da SOMA, tra cui il montaggio automatico delle lastre, la regolazione intelligente del registro e delle pressioni di stampa tramite il sistema IRIS, oltre alle più recenti soluzioni per la gestione degli anilox.

Nuovo sistema RFID per il controllo degli anilox

Particolare attenzione sarà dedicata al sistema SOMA Anilox Management con Anilox Cleaner integrato, progettato per garantire un controllo completo delle condizioni operative degli anilox.

Poiché lo stato dell’anilox è determinante per il raggiungimento degli obiettivi cromatici, il nuovo sistema basato su tecnologia RFID consente agli operatori di monitorare in tempo reale parametri fondamentali quali stato di pulizia, condizioni operative, metratura prodotta e volume delle celle. In questo modo è possibile assicurare che per ogni commessa venga sempre utilizzato l’anilox corretto e adeguatamente pulito, con benefici concreti in termini di riduzione degli scarti, diminuzione degli errori operatore, tempi di avviamento più rapidi e qualità di stampa costante.

A fine giugno il Color Mind Demo Day

Le innovazioni dedicate alla standardizzazione del colore e all’ottimizzazione dei processi saranno ulteriormente approfondite durante il Color Mind Demo Day, in programma il 24 giugno 2026 presso la sede centrale SOMA di Lanškroun, nella Repubblica Ceca.

L’evento sarà dedicato al progetto Color Mind, sviluppato in collaborazione con Aura, società internazionale di consulenza specializzata nella sostenibilità del packaging. Il progetto rappresenta uno degli elementi chiave dell’ecosistema SOMA Color Intelligence, pensato per garantire il massimo controllo del colore in macchina.

La soluzione integra la correzione cromatica in linea con strumenti avanzati di gestione degli anilox, offrendo una visibilità completa sul loro stato e consentendo di ridurre gli sprechi, velocizzare gli avviamenti, mantenere una resa cromatica costante e migliorare l’efficienza complessiva del processo produttivo.

Un centro europeo per innovazione e formazione

Inaugurato nel 2025, il SOMA Esperienza Center è stato concepito come un hub europeo dedicato alla collaborazione, alla formazione e allo sviluppo di soluzioni sostenibili per la stampa flessografica.

Nato nell’ambito del percorso di crescita di SOMA Italia, il centro supporta clienti e partner provenienti da tutta Europa attraverso dimostrazioni applicative, attività di formazione tecnica e progetti condivisi di sviluppo delle applicazioni, contribuendo alla diffusione delle tecnologie più innovative per il packaging del futuro.