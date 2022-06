Lo scorso maggio al Dubai World Trade Center Kodak ha esposto prodotti e sistemi innovativi per una produzione di stampa efficiente e di alta qualità alla fiera Gulf Print & Pack.

Focus allo stand Kodak è stata Kodak Nexfinity Digital Press, che è stata presentata per la prima volta nella regione del Golfo. Kodak Nexfinity è la macchina da stampa digitale più versatile sul mercato e può aiutare gli stampatori commerciali a espandere la propria attività in applicazioni ad elevata redditività e margini elevati. La macchina da stampa offre la più ampia varietà possibile in termini di tipi di supporto, dimensioni e spessori dei fogli. Fornisce inoltre una gamma unica di nobilitazioni di stampa nella sua quinta unità di imaging. Grazie a tutte queste caratteristiche Nexfinity produce un’ampia gamma di lavori di alta qualità e altamente personalizzati.

In qualità di produttore della gamma più completa di soluzioni CTP, Kodak ha presentato il sistema CTP Kodak Trendsetter Q800 con dimostrazioni dal vivo delle lastre Kodak Sonora XTRA Process Free. Sonora XTRA è la lastra offset Kodak senza sviluppo di nuova generazione. Offre un contrasto dell’immagine più forte, velocità di imaging più elevate e una maggiore solidità nella gestione, oltre a sostenibilità e risparmi sugli scarti in prestampa e in stampa. Inoltre, Kodak ha presentato l’app Kodak Mobile CTP Control che consente il monitoraggio remoto, flessibile e proattivo delle soluzioni Kodak CTP non presidiate.

La squadra Kodak ha fatto dimostrazioni anche delle soluzioni per flusso di lavoro Kodak Prinergy on Demand, software di automazione della prestampa che consente agli stampatori di aumentare la produttività, ridurre costi e tempi di consegna. Prinergy Workflow è una soluzione perfetta per le aziende di stampa di qualsiasi dimensione. Offre una potente automazione, supporto per la stampa offset, flessografica, digitale e rotocalco, compatibilità con praticamente tutti i software e le apparecchiature di terze parti e connettività con un’ampia gamma di macchine da stampa digitali.

“Per noi era irrinunciabile partecipare a questa importante fiera per interagire di persona con i clienti delle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa”; Gulf Print & Pack ha fornito una vetrina perfetta per le nostre ultime innovazioni”, ha affermato Giuliano Bianchet, VP, Regional Sales, EAMER, Kodak.