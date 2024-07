Presenza importante quella di Konica Minolta in drupa (2400 mq), con sei zone interconnesse su due piani, oltre 20 première a livello mondiale, 200 demo live con più di 30 macchine operative che hanno dimostrato ai visitatori come la stampa inkjet e a toner siano complementari, in linea con l’approccio 5.0, quindi tecnologia di assistenza, risparmio di manodopera e facile utilizzo che migliorano la produttività totale di tutti i processi, non solo la stampa

Dopo mesi di preparazione e giorni intensi, il bilancio per Konica Minolta dopo drupa 2024 è assolutamente positivo. Tante macchine in produzione e tante applicazioni da ammirare e da cui trarre ispirazione: i visitatori dello stand di Konica Minolta hanno davvero toccato con mano come la tecnologia di questa dinamica azienda può supportarli nella trasformazione digitale del loro business. Clienti e prospect hanno scoperto il potenziale delle soluzioni, ma è stato uno scambio di informazioni che ha permesso ai tanti operatori presenti allo stand di osservare le loro attività e comprendere insieme le aree di miglioramento dei loro processi di stampa in cui le soluzioni Konica Minolta possono realmente creare valore.

Vera star è stata AccurioJet 60000, macchina da stampa inkjet HS-UV di nuova generazione, capacità di 6.000 fogli all’ora in formato B2+, per offrire una versatilità straordinaria su numerosi supporti differenti. Esposti anche i sistemi di stampa di produzione AccurioPress, per la stampa di etichette AccurioLabel e sistemi di nobilitazione della gamma MGI. Insieme, per raccontare un’avvincente storia di Industria 5.0, in cui convergono gli ultimi sviluppi tecnologici in termini di scalabilità, affidabilità, automazione intelligente e sostenibilità, il tutto tenendo sempre al centro l’esperienza umana.

Durante la fiera è stata organizzata una due giorni dedicata ai Partner Professional Printing e al termine del Partner Day i dealer di Konica Minolta hanno scelto di rinnovare la loro fiducia acquistando 29 sistemi di stampa di produzione AccurioPress!

Un’altra ottima notizia, che ha riguardato il mercato italiano, ha visto protagoniste l’azienda veneta Grafica Atestina, che ha scelto di sviluppare la sua attività di nobilitazione digitale con MGI JETvarnish 3D EVO 75 e l’azienda romana PIODA IMAGING che ha acquistato il nuovo sistema di nobilitazione digitale a foglio AccurioShine 3600. Un altro successo che testimonia l’ottimo lavoro di squadra e la fiducia che i clienti ripongono in Konica Minolta.

Konica Minolta per l’ambiente e l’ottimizzazione della qualità

Nel suo percorso di innovazione continua l’azienda ha portato avanti per prima importanti processi e sviluppi di tecnologie e materiali. È stato il primo produttore a testare la migrazione degli inchiostri verso la carta stampata al contatto con gli alimenti con TÜV Rheinland LGA Products GmbH, con cui lavora da oltre 10 anni. Konica Minolta è stata anche la prima a sviluppare un toner polimerizzato, contenente quasi il 10% di biomassa, riducendo notevolmente le emissioni durante lo smaltimento, con conseguente riduzione del consumo di toner di oltre il 30%. Inoltre, poiché le particelle di toner piccole e uniformi possono essere fuse sulla carta a una temperatura inferiore, viene ridotto anche il consumo energetico durante il processo di fusione. Il processo di produzione dei toner polimerizzati Simitri® emette circa il 40% in meno di CO2, NOx e SOx rispetto ai toner prodotti con processi di produzione convenzionali. Konica Minolta è stata la prima anche in molti altri ambiti, ad esempio la disinchiostrabilità, l’ispezione dei dati variabili, la finitura in linea altamente flessibile e l’alimentazione ad aspirazione d’aria.

Per ottimizzare i processi di stampa Konica Minolta propone IQ-501(Intelligent Quality Care), una tecnologia che consente di risparmiare tempo e ottenere stampe di elevata qualità: grazie alle regolazioni intelligenti automatizzate per il posizionamento dell’immagine e la massima precisione nel controllo del colore, IQ-501 permette di produrre stampa di qualità elevatissima e differenziare così i propri lavori di stampa. I vantaggi sono evidenti: risparmio fino a 300 ore di lavoro all’anno con l’automazione intelligente delle macchine, riduzione degli scarti e dei resi, riduzione del tempo impiegato per un’accurata regolazione fronte-retro e dei tempi di produzione, grazie al bilanciamento della densità. Disponibile anche l’AIT (Auto Inspection Technology), per un’ispezione completamente automatizzata e a circuito chiuso che rileva problemi su ogni singolo foglio confrontandolo in tempo reale con il documento Master.

Portare la stampa programmatica ad un altro livello con l’intelligenza artificiale

A drupa sono stati mostrati anche gli ultimi progressi in settori come la stampa programmatica, che porta i dati variabili ad un livello successivo, con contenuti generati dall’intelligenza artificiale aggiunti alle applicazioni per comunicazioni personalizzate e mirate.

Konica Minolta sta lavorando con brand owner, designer e creativi per portare innovazione nella stampa a 360°. A drupa abbiamo visto anche software unici, tra cui una première chiamata “Ex Kansei”. Il software predittivo basato sugli insight di eye-tracking raccolti in anni di ricerca può essere utilizzato per trasformare le informazioni invisibili in valore, valutando elementi umani come l’attenzione, l’impressione e il posizionamento per analizzare ciò che sta pensando il cervello. Ex Kansei è in grado di analizzare un’ampia gamma di risorse importanti per un marchio, tra cui imballaggio del prodotto, pubblicità su siti Web, direct mailing, materiali di marketing, ambienti di vendita al dettaglio e punti vendita in negozio, e direct mailing. I risultati arrivano entro pochi minuti dal caricamento delle risorse sul software cloud che analizza quantitativamente e visualizza ogni cosa, dall’attenzione che un prodotto attira e l’impressione che suscita, all’armonia dei colori, al livello di complessità e al suo posizionamento.

L’impegno di Konica Minolta per la sostenibilità

Konica Minolta vuole essere un’azienda globale importante per la società, solida e innovativa, per questo motivo l’azienda è impegnata nel miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente e ha sempre posto la sostenibilità al centro della sua visione convinta che per una crescita sostenibile sia necessario evolversi costantemente e contribuire alla realizzazione di una società sostenibile.

Konica Minolta è riconosciuta come una delle cento aziende più sostenibili al mondo, in quanto in grado di adeguare le proprie attività ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Nel 2020 il Gruppo ha esaminato e determinato degli obiettivi di sviluppo sostenibile che contribuiscono a definire la strategia aziendale.

Konica Minolta si impegna da anni, ogni giorno, per raggiungere i suoi obiettivi di business, senza mai dimenticare quelli relativi alla sostenibilità. Nel corso degli anni sono state avviate numerose iniziative per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050: nel 2005, ad esempio, è stata stabilita la politica ambientale Eco Vision 2050; allora venivano prodotti 2.067.000 tonnellate di CO₂, mentre nel 2022 le emissioni sono diventate pari a 851,000 tonnellate di CO₂ con una riduzione del 58%.