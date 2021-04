Kodak a virtual.drupa 2021 con soluzioni per la stampa commerciale, editoriale e packaging

“Kodak offre un portafoglio completo di soluzioni offset, digitali e software progettate per garantire un processo di stampa efficiente e questo evento virtuale fornirà una vetrina perfetta per le nostre ultime innovazioni”, dice Jim Continenza, presidente esecutivo e CEO di Eastman Kodak Company.

La macchina da stampa digitale a bobina Kodak Prosper Ultra 520 ridefinisce la stampa inkjet di produzione e colma il divario con l’offset. Utilizzando la tecnologia inkjet Kodak Ultrastream, la macchina stampa immagini con qualità simile all’offset da due a tre volte più velocemente rispetto alla concorrenza su un’ampia gamma di supporti di stampa utilizzando inchiostri Kodak a base acqua e convenienti.

La macchina da stampa Uteco Sapphire EVO W, alimentata dalla tecnologia inkjet Kodak Ultrastream, è la prima macchina da stampa digitale per imballaggi flessibili in grado di eguagliare la produttività della flessografia e la qualità della stampa rotocalco. Kodak illustrerà anche la Sapphire EVO M Press, alimentata dalla tecnologia Kodak Stream, che si è affermata con successo nel mercato in crescita degli imballaggi.

La macchina da stampa digitale Kodak Nexfinity, che vanta la versatilità necessaria agli stampatori per gestire un’ampia gamma di lavori con la massima produttività. Nexfinity, con alimentazione a foglio, offre una flessibilità senza precedenti per quanto riguarda i supporti, le dimensioni e gli spessori dei fogli, per la produzione utilizza un’ampia selezione di inchiostri speciali nel quinto gruppo stampa.

Kodak Prinergy On Demand Business Solutions, il primo e unico portafoglio di software aziendale completamente integrato e gestito del settore della stampa, che comprende MIS/ERP, e-commerce e applicazioni di collaborazione. Questa soluzione scalabile e automatizzata end-to-end offre ai clienti un’unica piattaforma e un unico fornitore con cui lavorare, eliminando i costi nascosti e situazioni nelle quali gli operatori potrebbero accusarsi l’un l’altro di aver fatto un errore.

Sonora XTRA, la lastra che non ha bisogno di sviluppo di nuova generazione di Kodak offre velocità di imaging più elevate, maggiore contrasto dell’immagine e maggiore robustezza durante la movimentazione, inoltre è sostenibile e permette di ridurre gli scarti in fase di prestampa e in macchina da stampa.

Il CTP Kodak Magnus Q800 con velocità T è il dispositivo CTP da 8 pagine più veloce al mondo ed è in grado di produrre fino a 80 lastre all’ora. Il platesetter Kodak Magnus Q4800 è una nuova soluzione per l’esposizione delle lastre di formato extra-large (XLF), che offre la produttività più rapida per lastre di formato XLF per macchine da stampa da 96 pagine.

Kodak terrà tre sessioni web interattive:

Una sola soluzione per il flusso di lavoro della piattaforma: un unico fornitore. Un flusso di lavoro completamente gestito – Martedì 20 aprile, 15:20 – 15:50 CET

Agilità digitale per un mercato che cambia – Mercoledì 21 aprile, 15: 20-15: 50 CET

La nuova tecnologia delle lastre senza sviluppo può far diventare ecologici e in modo facile tutti gli stampatori – giovedì 22 aprile, 15:20-15: 50 CET

I partecipanti possono registrarsi gratuitamente su virtual.drupa.com, dove possono anche informarsi sui diversi servizi e funzionalità previsti per l’evento online.