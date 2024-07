Ricerca Pro Carton: consumatori italiani spingono su ecodesign

Una nuova indagine di Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, svela la consapevolezza e il ruolo che gli italiani hanno della sostenibilità ambientale. La ricerca ha confrontato l’atteggiamento di oltre 5.000 consumatori dall’Italia, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna – nei confronti dell’ambiente e degli imballaggi, in relazione all’andamento dell’economia e alle dinamiche geopolitiche internazionali.

LA CONSAPEVOLEZZA DEI CONSUMATORI ITALIANI

Gli italiani dimostrano una forte consapevolezza ambientale e un desiderio di azioni concrete per mitigare l’impatto delle scelte d’acquisto in termini di imballaggio. Quando si tratta di rallentare il cambiamento climatico, 8 italiani su 10 ritengono che riciclare di più sia il miglior modo, seguito da chi suggerisce di usare più materiali riciclabili e chi pensa sia importante piantare più alberi.

Per quanto riguarda la conoscenza sui materiali riciclabili, l’87% degli italiani si sente sicuro di sapere quali tipologie di packaging possono essere riciclate e quali no. I consumatori italiani sono i più preparati d’Europa, dichiarando di sentirsi più sicuri nel riciclare materiali come il cartone ondulato (89%), la carta e il cartone (86%) e il vetro (86%). È la prima volta che la carta e il cartone raggiungono percentuali più alte del vetro. Suscitano meno sicurezza i prodotti e i packaging in plastica.

La preferenza per i materiali biodegradabili è evidente: l’80% degli italiani preferisce che i brand sviluppino packaging biodegradabili di cartone che saranno riciclati, contro il 20% che preferisce packaging di plastica riutilizzabili.

Le caratteristiche ritenute importanti dai consumatori italiani quando acquistano un prodotto includono la facilità di riciclo (71%), l’uso di materiali riciclabili nel packaging (54%) e la possibilità che l’imballaggio sia richiudibile. Se lo stesso prodotto fosse confezionato in due differenti tipologie

di imballaggio, una in plastica e l’altra in cartoncino o cartone, il 92% degli italiani sceglierebbe i materiali in fibra. Gli italiani mostrano la maggiore preferenza per gli imballaggi di cartone sostenibili.

COME LE SCELTE DEI CONSUMATORI INFLUENZANO AZIENDE E RETAILER

La ricerca condotta da Pro Carton non si limita a sottolineare l’importanza della sostenibilità nelle scelte d’acquisto dei consumatori italiani, ma anche il loro atteggiamento e predisposizione a supportare le aziende che adottano pratiche ecologiche e responsabili.

Considerando gli ultimi 12 mesi, il 42% degli italiani ha scelto un brand proprio per il packaging utilizzato, mentre il 41% ha cambiato brand o prodotto a causa delle preoccupazioni riguardo l’impatto ambientale nello smaltimento.

Infatti, gli italiani ritengono che le azioni migliori che un brand o un’azienda possa fare per aiutare l’ambiente includono:

utilizzare meno materiali soggetti a raffinazione come la plastica (68%)

utilizzare più tipologie più materiali di natura rinnovabile (67%)

dare indicazioni chiare su come riciclare l’imballaggio (38%).

Winfried Muehling, direttore marketing e comunicazione di Pro Carton dichiara: “L’imballaggio gioca un ruolo fondamentale per creare una fedeltà duratura dei consumatori nelle scelte d’acquisto. È il primo punto di contatto per gli acquirenti. Gli italiani mostrano la massima preferenza per i materiali di cartone sostenibili rispetto agli imballaggi in plastica. Siamo molto soddisfatti dei risultati dell’ultima indagine sui consumatori che documentano come l’Italia sia un passo avanti rispetto al resto d’Europa sulla strada dell’economia circolare“.