Semplificare la produzione grazie a Kodak Prinergy On Demand Business Solution

By Tood Bivver, presidente, software, servizi e supporto, Kodak

Kodak sa che far crescere qualsiasi attività di stampa è un duro lavoro. Ci vuole strategia, pianificazione e una spinta per ogni grammo di efficienza. Ecco perché nel 2019 Kodak ha portato la piattaforma Prinergy nel cloud. La piattaforma Kodak Prinergy On Demand è stato il primo passo nello sviluppo di un ecosistema basato su cloud progettato per aiutare gli stampatori non solo a produrre in modo efficiente, ma anche a gestire l’attività in modo efficiente. Prinergy On Demand si basa sulla solida infrastruttura Microsoft Azure. È la prova che una potente automazione può essere efficiente, fornire i dati che migliorano la gestione dei costi ed essere basata sul cloud. Proprio come la piattaforma Kodak Prinergy Workflow è stata costruita su anni di assistenza agli stampatori nella definizione di flussi di lavoro che ottimizzano la produzione di stampa utilizzando l’automazione basata su regole (RBA) e potenti strumenti di pianificazione. Le nuove soluzioni aziendali Kodak Prinergy On Demand espandono l’ecosistema con una serie di partnership integrate che renderanno l’attività di stampa più efficiente. I comprovati track record di Microsoft Dynamics per la gestione aziendale, PrintVis for Print MIS e Vpress per Web-to-Print, abbinati a Prinergy On Demand, portano sul mercato il primo ambiente di produzione di stampa intelligente, abilitato per il cloud.

Molti stampatori utilizzano già le famose applicazioni Microsoft Dynamics Business Central per sviluppare analisi, gestire i dati sulle relazioni con i clienti e gestire le loro catene di fornitura. Prinergy On Demand Business Solutions porta la potenza di Microsoft Dynamics in Prinergy On Demand collegando la suite completa di soluzioni aziendali Dynamics 365 alla piattaforma Prinergy On Demand, rendendola più efficiente per gestire il lavoro.

Già parte della piattaforma Microsoft Dynamics, PrintVis è il nuovo partner Prinergy On Demand per la suite completa di funzioni ERP e MIS. Con PrintVis, hai una visione completa dell’attività per pianificazione e programmazione più intelligenti. Le funzioni di stima e quotazione utilizzano i dati della funzione di inventario per la determinazione dei costi del lavoro più accurata. La funzione di job ticketing garantisce che ogni lavoro venga registrato e monitorato dall’inizio della commessa alla consegna e collega il processo ai sistemi aziendali per garantire una fatturazione accurata.

Gli esperti del settore concordano sul fatto che l’inserimento del lavoro è un collo di bottiglia comune e che le soluzioni web-to-print dovrebbero essere presenti in ogni azienda per semplificare il processo. Sfruttando i loro quasi 20 anni di esperienza nell’implementazione di soluzioni scalabili, la piattaforma Vpress Coreprint consente l’integrazione con una suite web-to-print di livello mondiale. Vpress offre anche una semplice soluzione di e-commerce ai clienti di Prinergy On Demand Business Solutions.

Gli stampatori con isole di automazione conoscono il tempo e gli sforzi necessari per lavorare con più fornitori e integratori. Il percorso verso l’automazione più efficace in termini di costi e di risparmio di tempo è lavorare con un team Kodak per il flusso di lavoro Kodak. Possono creare un piano che automatizza gli strumenti disponibili per soddisfare le esigenze di ogni azienda, aggiungendo analisi e visibilità alle esigenze del flusso di lavoro in uso. Non è necessario gestire le pianificazioni di più fornitori o eventuali controversie. Il team Kodak semplifica il processo e gestisce la complessità.

Il business della stampa sta subendo un cambiamento epocale. Per competere nel mercato della stampa in evoluzione, le aziende grafiche devono cogliere ogni opportunità di automazione, efficienza e trasparenza operativa end-to-end. Questo è ciò che Prinergy On Demand Business Solutions porta sul mercato.