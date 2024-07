A Fisciano (SA), Pioltello (MI) e Campi Bisenzio (FI), Mavigrafica, service di prestampa flexo, ha installato 25 stazioni di lavoro Packz e due sistemi Cloudflow completi della Hybrid Software, società belga che produce soluzioni software integrate per il settore dell’industria grafica. I vantaggi: automazione dei flussi di lavoro, maggiore qualità di stampa e produttività per i suoi clienti, sicurezza per la gestione interna delle commesse, in un’ottica di collaborazione e miglioramento continuo grazie al supporto competente e tempestivo dei tecnici di Hybrid Software

La storia di Mavigrafica inizia nel 1997 a Fisciano e subito, il suo fondatore e attuale titolare, Maurizio Vitale sceglie di specializzarsi come service dedicato al settore della flexo, intuendone già allora le enormi potenzialità di crescita. Dopo un lungo periodo di rodaggio e affermazioni locali, nel 2013 inizia l’attività di espansione nel Nord Italia. Si concretizza il tutto nel 2017 con l’acquisto di uno stabilimento in Pioltello e l’installazione dei nuovi macchinari per la produzione delle lastre fotopolimeriche. Nel 2022, mai appagati e sempre desiderosi di crescere, si pensa ad un nuovo percorso, una nuova avventura, stavolta al Centro Italia in Toscana e precisamente a Campi Bisenzio dove nasce la terza sede. Oggi Mavigrafica si può definire un service di prestampa globale, volto ad offrire il meglio dell’attuale tecnologia software e hardware, anche dal punto di vista della sostenibilità: nel 2023, primo in Italia, ha installato Flexcel NX Ultra di Miraclon, sistema di produzione lastre ecologico con lavaggio ad acqua.

Automatizzare, snellire, valorizzare

Nel suo percorso di crescita, che è stato anche molto rapido, Mavigrafica ha sentito l’esigenza di automatizzare il più possibile i propri processi produttivi e individuò in Packz, strumento di editing PDF nativo di Hybrid Software, la soluzione giusta per le sue esigenze. Nel 2015 venne installato il primo Packz a Fisciano e la scelta si dimostrò in linea con le necessità di Mavigrafica, infatti oggi sono 25 i sistemi Packz operativi nelle sue sedi. Naturalmente le tre fabbriche sono collegate tra di loro, l’approccio al cliente è il medesimo, ritroviamo difatti flussi e tecnologie alla pari al fine di fornire a tutti lo stesso servizio e la massima qualità. Per fare questo c’è una continua collaborazione tra le sedi, uno scambio di dati costanti che permette di utilizzare lo stesso know how relativamente al lavoro grafico e non solo, in modo da rendere migliore la qualità del servizio offerto, che è sempre stata una prerogativa dell’azienda.

Ma che cosa ha di speciale questo strumento? Lo chiediamo a Fabio Casavecchia, responsabile della sede di Pioltello, il quale ci spiega che “questo software va diritto al punto, perché le prestazioni sono stabili, permette di lavorare anche PDF complessi, compreso sormonto e automazione degli spazi colore e controllo della risoluzione all’apertura del PDF; inoltre la compatibilità con i più diffusi software grafici come Artwork, Illustrator o InDesign, è completa, di fatto riusciamo a ridurre l’intervallo di lavorazione e aumentare la produttività”.

“In sostanza l’automazione serve a velocizzare i flussi di lavoro, così il grafico può dedicarsi a fare solo il grafico. Senza l’automazione i lavori di routine, che oggi vengono portati avanti dalle soluzioni di Hybrid Software, rendevano lento il processo”, spiega Maurizio Vitale.

Per Maurizio però non erano sufficienti i programmi di editing di Packz, bisognava andare oltre. Difatti dopo pochi anni in Mavigrafica sono stati installati due sistemi Cloudflow completi, del tutto personalizzabili, in aggiunta al RIP di Hybrid Software per automatizzare al massimo i processi, snellire i flussi e valorizzare maggiormente le competenze di prestampa degli operatori pre-press, lasciando ad Hybrid Software il compito di svolgere i procedimenti più ripetitivi, che purtroppo, se lasciati agli operatori possono essere fonte di errore.

Cloudflow è un workflow di produzione con una suite modulare per l’elaborazione di file, asset management, soft proofing e automazione. È una piattaforma di applicazioni web-based specifica e su misura per la grafica del settore degli imballaggi utilizzando il PDF nativo, le separazioni dei colori, abbondanze, retinature, correzione e molto altro ancora.

Un workflow utile anche come sistema gestionale

Un aspetto che differenzia l’uso di Cloudflow da parte di Mavigrafica è la decisione di utilizzarlo anche come sistema gestionale, perché “un’azienda strutturata lavora e produce meglio. Con esso creiamo le commesse, gestiamo le fasi di controllo ma anche i preventivi e le giacenze di magazzino. Tutte le nostre lavorazioni sono quindi dotate di una sorta di carta d’identità interna con le caratteristiche dell’artwork specifico, così non perdiamo tempo ad organizzare i flussi in entrata e l’assegnazione delle commesse e questo ci aiuta a gestire la parte grafica e commerciale; e non dimentichiamo l’importanza di registrare tutti i dati relativi ai processi, per tenere sotto controllo in tempo reale l’andamento della produzione e quindi riuscire ad ottimizzarla, rendendo anche più facile e sicuro il lavoro degli operatori”, spiega Fabio.

“Abbiamo scelto un unico fornitore per le stazioni di grafica, flusso di lavoro e sistema gestionale perché, considerato l’ottimo rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato sin dall’inizio con Hybrid Software, sarebbe stato controproducente installare un sistema di un altro produttore. Inoltre ero sicuro di essere supportato dai loro tecnici, quindi perché cambiare? I fatti hanno oggettivamente dimostrato che abbiamo preso un’ottima decisione, il nostro percorso insieme a loro ha dato grandi soddisfazioni”, aggiunge Maurizio.

Moduli dedicati per aumentare qualità, precisione e affidabilità

Mavigrafica sta usando tutti i moduli di Cloudflow tra cui Intelligent Flexo, soluzione di retinatura superficiale indipendente per stampa flessografica di alta qualità, che migliora la qualità della produzione flessografica identificando le aree problematiche che necessitano di intervento prima della stampa. Fabio sottolinea che “Intelligent Flexo ci permette di costruire dei retini personalizzati che migliorano la qualità degli impianti che produciamo. Possiamo lavorare in base alle complesse richieste dei clienti tramite una tecnologia all’avanguardia, che ci consente di distinguerci”. Un altro modulo è iC3D, che conferma l’impegno di Hybrid Software nel fornire prototipi virtuali 3D rapidi, accurati e fotorealistici, per il settore della progettazione di imballaggi. Difatti, per innalzare la qualità e la visibilità dei progetti, Mavigrafica ha anche la possibilità di creare, stampando direttamente sul film del cliente finale, una vera e propria simulazione dell’incarto, fornendo un mock-up realistico come il prodotto finale posizionato a scaffale.

Un percorso comune di crescita

Hybrid Software e Mavigrafica hanno costruito questa collaborazione nel tempo e per creare un processo con queste caratteristiche è stato “fondamentale la messa a punto con l’aiuto di Luca Rossi, Regional Manager Italy e dei tecnici di Hybrid Software, che si sono dimostrati disponibili e flessibili e ci hanno aiutato a realizzare un sistema personalizzato, studiato su misura per noi. Un software può essere perfetto di per sé, ma se non si accompagna a un servizio di assistenza e collaborazione da parte del fornitore il suo valore si riduce. Con Hybrid Software abbiamo instaurato un rapporto di fiducia totale, soprattutto dopo la vendita, con test e affinamenti costanti in un’ottica di perfezionamento continuo, perché sono le persone che rendono le aziende uniche”, afferma Fabio.

Le collaborazioni una volta iniziate non possono che continuare a svilupparsi, a vantaggio di entrambe le parti. “Con il supporto di Hybrid Software stiamo lavorando su soluzioni per gestire richieste di retini particolari che possono risolvere problemi di produttività, ma anche di innalzare la qualità a seconda delle varie esigenze degli stampatori. Stiamo anche sviluppando un portale per la comunicazione diretta con i nostri acquirenti, allo scopo di superare i tempi morti e rendere totalmente trasparente il processo produttivo”, aggiunge Fabio. “L’obiettivo è ambizioso ma siamo sicuri di riuscire, non ci tiriamo mai indietro e renderemo realtà un processo che ci porti ad essere un tutt’uno con il cliente. Ognuno di loro ha delle esigenze diverse e metteremo a disposizione la più ampia varietà di prodotti” conclude Maurizio.