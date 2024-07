Isma Color celebra la flexo con la sua festa di mezza estate

Il primo venerdì di luglio è una data segnata in rosso nel calendario di Isma Color, la prestampa flexo marchigiana, che ormai dal 2011 organizza tutti gli anni una serata di festa “senza microfono” come ama sottolineare il fondatore dell’azienda Mario Mancini nel corso della nostra recente visita presso la sua azienda.

Quest’anno la serata si è celebrata il 5 luglio e sono stati circa 130 i partecipanti; oltre a tutto l’organico di Isma Color, hanno preso parte al buffet allestito nel giardino aziendale anche i clienti e i fornitori partner, che tra l’altro due anni fa, subito dopo la terribile alluvione che mise in ginocchio queste zone, hanno consentito a Mancini che gestisce insieme ai figli l’azienda con 16 collaboratori, di ripartire con le attività a tempo di record.

“Oggi questa festa, con quello che abbiamo passato, ha un sapore diverso e ancora più piacevole” dice Mancini – “in quel periodo non ho praticamente perso un giorno di lavoro perché per fortuna gli uffici si sono salvati, quindi riuscivamo a gestire le commesse. Ovviamente i danni maggiori li abbiamo avuti in produzione dove acqua e fango hanno inondato il capannone fino a 1.5 m di altezza costringendoci a buttare via tutto. In attesa che i fornitori di tecnologia ci installassero le nuove macchine a tempo di record, ho ricevuto tantissima solidarietà da colleghi/amici in varie zone d’Italia che in quel periodo realizzavano i cliché flexo per noi. Attestati di stima e solidarietà straordinari, ancora oggi a pensarci mi commuovo”, racconta ancora Mario dandoci appuntamento alla sua speciale festa di mezza estate del prossimo anno.