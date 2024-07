Di fronte a importanti sfide economiche, tecnologiche, ambientali e normative, il settore del packaging e dell’intralogistica vive profonde trasformazioni. In questo contesto, ALL4PACK EMBALLAGE PARIS (dal 4 al 7 novembre 2024 a Paris Nord Villepinte) si posiziona come think tank, consentendo a esperti e professionisti del settore di comprendere la realtà del mercato di domani

ALL4PACK EMBALLAGE PARIS ha immaginato quest’anno ALL4PACK Circularity, uno spazio dedicato alle aziende e alle start-up impegnate in iniziative di riduzione, riciclo e riuso (3R). Questo spazio ospiterà un’agorà che permetterà di affrontare questi temi, nell’ambito di workshop e pitch che metteranno in luce tutta la dinamicità del settore.

Start-up PRESENTI all’appuntamento!

Molte start-up saranno presenti nell’area ALL4PACK CIRCULARITY. Offriranno soluzioni innovative e agili per l’imballaggio e la manutenzione: nuovi materiali, contenitori riutilizzabili e connessi, strumenti di programmazione robotizzata, ecc. Mettere in evidenza queste start-up ne promuoverà la visibilità e sarà per loro un’opportunità per incontrare investitori e industrie utilizzatrici che pongono la circolarità al centro della catena del valore.

Tra le start-up già iscritte:

BAG’INNOV:

Questa piccola azienda a conduzione familiare con sede a Narbonne è specializzata nelle buste flessibili autoportanti. Bag’Innov offre una busta riconosciuta come “Riciclabile” da CITEO (Francia) o Fost+ (Belgio) da 1,5L a 5L con rubinetto, compatibile per il contatto alimentare e non. Le buste Bag’Innov sono adatte per il confezionamento a caldo (83°) o a freddo, per prodotti senza o con alcool (fino a 50°), per alimenti così come per detersivi o cosmetici. “Partecipare a ALL4PACK EMBALLAGE PARIS 2024 rappresenta una grande opportunità per promuovere la nostra soluzione, che soddisfa già i vincoli ambientali del 2030“ Lionel Robert, CEO

ECOCERT GREENLIFE:

“Di fronte alle sfide ambientali, Ecocert ha scelto di rispondere alla crescente domanda di soluzioni sostenibili nel settore dei materiali offrendo certificazioni e garanzie che promuovono l’adozione di buone pratiche. La Business Unit di Ecocert Greenlife, dedicata ai materiali sostenibili, è principalmente interessata alle materie plastiche e offre la certificazione GRS, che garantisce la tracciabilità dei materiali riciclati lungo tutta la catena del valore, rispondendo al contempo alle impegnative sfide ambientali e sociali”. Sylvana Scampini – Responsabile della Business Unit Materiali Sostenibili

TECNOLOGIA MAGMA:

Un sistema di visibilità di nuova generazione per ottimizzare la gestione degli asset logistici. “L’azienda sta trasformando i container in “smart container” con la sua soluzione che combina tecnologie IoT e una piattaforma web. Consente l’accesso istantaneo agli inventari e ottimizza l’uso della base di utenti utilizzando i suoi algoritmi”. Etienne d’OLEON, Direttore Vendite – Gestione Patrimoniale

OPACK:

Il pacchetto del futuro! Riutilizzabile fino a 100 volte e Made in France, riduce i rifiuti di 25 kg e l’impronta di carbonio del 90%, pur essendo più economico del cartone monouso. Il suo punto di forza? Un cuscino gonfiabile brevettato che protegge tutte le spedizioni in 2 secondi. “La fiera ALL4PACK EMBALLAGE PARIS 2024 è l’occasione perfetta per OPACK di mostrare i suoi pacchi innovativi e di concludere partnership strategiche per la logistica circolare e solidale. Chrystelle Peltier, CEO di Opack

PACK ME UP:

Specializzata nella produzione di soluzioni di imballaggio sostenibili in Francia, l’azienda si impegna per l’ambiente. “Durante ALL4PACK EMBALLAGE PARIS, presenteremo il nostro pluriball in carta riciclata e completamente riciclabile, offrendo un’alternativa ecologica ed efficace per proteggere tutti i tipi di prodotti durante la loro spedizione” Marjorie BARHAUD, responsabile vendite

Saranno presenti molte altre start-up come:

CILKOA: servizi logistici e sistemi informativi.

servizi logistici e sistemi informativi. OPOPOP: il 1° servizio per i pacchi riutilizzabili e restituibili.

il 1° servizio per i pacchi riutilizzabili e restituibili. PACKITOO: migliora il ciclo di vendita dei produttori di imballaggi, dall’acquisizione di nuovi clienti al lancio degli ordini di produzione.

migliora il ciclo di vendita dei produttori di imballaggi, dall’acquisizione di nuovi clienti al lancio degli ordini di produzione. RELEAF PAPER: ricicla gli scarti vegetali in materie prime preziose, offrendo così un’alternativa alle fibre vergini nella produzione della carta.

Elenco non esaustivo, aggiornato al 18 giugno 2024