Cambio alla segreteria di ERA – Associazione europea rotocalco

Cambio alla segreteria di ERA, l’associazione europea rotocalco, dopo il pensionamento dello storico segretario generale James Siever.

Dopo l’annuncio del pensionamento di James Siever, il segretario generale di ERA, avvenuto lo scorso 31 dicembre 2022, l’Associazione Europea per la stampa rotocalco ha comunicato che è Stefani Dhami la nuova segretaria, pienamente operativa nelle sue funzioni dallo scorso 1 gennaio 2023, e sarà il punto di riferimento per i soci e si occuperà delle attività associative.

James Siever ha iniziato la sua carriera in ERA nell’agosto 2000 e in più di 22 anni di servizio ha contribuito in modo significativo al successo dell’associazione e quindi dell’intera industria della stampa rotocalco. Con il suo stile manageriale distintivo, è diventato il simbolo dell’associazione.

“Desidero ringraziare James Siever per il suo lungo contributo alla nostra Associazione e, allo stesso tempo, desidero dare il benvenuto Stefani Dhami in questo nuovo ruolo. Sono molto fiducioso che porterà una grande motivazione e sarà di supporto al nostro processo di trasformazione nonché punto di riferimento prezioso per i soci. Il nostro obiettivo è migliorare il livello di documentazione, formazione e comunicazione per i nostri soci, nonché raggiungere nuovi mercati e cooperazioni con altre istituzioni del settore stampa e credo che Stefani sia la persona giusta per raggiungere questi obiettivi” ha commentato Davide Garavaglia, Amministratore Delegato di Bobst Italia, eletto nuovo Presidente ERA lo scorso anno.