Lohmann ha ricevuto la medaglia d’argento da EcoVadis per la sostenibilità. Era la prima volta che l’azienda prendeva parte al processo di certificazione riuscendo a soddisfare i requisiti al primo tentativo. Il certificato si applica i siti di Lohmann in tutto il mondo e sottolinea gli sforzi dell’azienda per la sostenibilità.

EcoVadis, il principale fornitore di valutazioni CSR/sostenibilità, consente alle aziende di valutare le prestazioni CSR e sostenibilità di un fornitore utilizzando una piattaforma di valutazione CSR collaborativa. La metodologia sottostante è conforme alle linee guida internazionali GRI/G4 e ISO 26000. Motivo sufficiente per Lohmann per soddisfare i requisiti di EcoVadis per la prima volta e fare il salto nella lista delle migliori aziende internazionali più sostenibili.

Gli esperti di sostenibilità di EcoVadis hanno esaminato le attività dell’azienda nelle aree ambiente, lavoro e diritti umani (sociale), etica e acquisti sostenibili sulla base di linee guida e certificati. Lohmann ha ottenuto buoni risultati in tutte le aree. Ad esempio, l’azienda ha ricevuto 70 punti su un massimo di 100 per il suo impegno ambientale. Con il certificato d’argento, il terzo premio più alto nella valutazione, EcoVadis ha valutato l’impegno sostenibile di Lohmann come “strutturato” e “proattivo”.

Il principio che un’azienda possa avere successo a lungo termine se combina forza innovativa e sostenibilità è saldamente radicato nei valori di Lohmann.

“Con questa misura, abbiamo dimostrato in modo impressionante i nostri sforzi per la sostenibilità, anche in confronto con i nostri competitor, e vogliamo ampliarli ancora di più in futuro. Attualmente, ad esempio, stiamo lavorando all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e miriamo a diventare un’azienda a impatto zero entro il 2035” commenta Ralph Uenver, Direttore Sostenibilità presso Lohmann