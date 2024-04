Scodix, fornitore leader di soluzioni digitali di nobilitazione per l’industria delle arti grafiche, annuncia con orgoglio il successo dell’installazione di una Scodix Ultra 6000, Powered by SHD, presso Varigrafica, un importante fornitore di stampa italiano con oltre 50 anni di esperienza nella stampa. Varigrafica, rinomata per il suo impegno verso la qualità, le pratiche ecologiche di fabbrica e l’innovazione, serve una clientela composta prevalentemente da marchi di lusso con elevati standard di soluzioni su misura.

“L’integrazione della tecnologia Scodix nei nostri processi produttivi aumenterà la nostra capacità di fornire nobilitazioni straordinari ai progetti innovativi dei nostri clienti, distinguendoci sul mercato e facilitando la nostra espansione in nuovi territori”, osserva Mauro Adario, CEO di Varigrafica.

Sottolineando i valori condivisi di sostenibilità, affidabilità e qualità, Adario osserva inoltre: “La nostra decisione di collaborare con Scodix si allinea perfettamente ai nostri principi etici. Scodix Ultra 6000 non solo riduce al minimo il consumo energetico, ma migliora anche l’efficienza produttiva, dandoci la certezza di poter abbellire in modo ecologico. Questo rappresenta un’opportunità significativa per la nostra azienda e, senza dubbio, per i nostri clienti.”

Franz Repp, Presidente EMEA di Scodix, sottolinea l’importanza strategica dell’Italia come hub per i marchi di lusso, sottolineando il valore che Scodix apporta nel fornire valore a progetti innovativi e fuori dagli schemi. “La scelta di Scodix da parte di Varigrafica sottolinea la crescente domanda di soluzioni creative nel mercato di fascia alta. La versatilità delle nostre offerte e le loro svariate applicazioni stanno ridisegnando le norme del settore”, afferma Repp.