Aziende e scuole insieme per vincere le sfide del futuro

Come allineare la formazione alle esigenze delle aziende per trovare figure professionali con competenze adeguate.

Sabato 11 Maggio 2024 durante l’evento si scopriranno i dati emersi dal questionario inviato alle aziende per realizzare un modello che permetterà, nei prossimi anni, di pervenire ad un sistema per migliorare la ricerca e la crescita professionale degli operatori.

Uno dei problemi più importanti che tutti gli imprenditori stanno affrontando è il forte disallineamento tra la richiesta di figure professionali da inserire nelle aziende e l’offerta di competenze.

Una problematica comune a diversi settori che non riescono a individuare personale con competenze tecnico pratiche adeguate alle mansioni da ricoprire: scarse competenze e una formazione non adeguata elementi che pesano anche nel settore “CARTOGRAFICO – GRAFICA – STAMPA & PACKAGING”.

Per le assunzioni da programmare le aziende necessitano di competenze. Ecco perché investire in formazione diventa l’aspetto fondamentale intorno al quale far ruotare il futuro delle aziende.

In risposta a questa problematica una strategia utile è quella di cercare di adattare il percorso didattico delle scuole alle esigenze del mercato del lavoro, ovviamente tenendo sempre conto delle aspirazioni e delle idee dei ragazzi.

I due mondi SCUOLA e INDUSTRIA dovranno viaggiare in parallelo – da un lato per costruire forti e durature relazioni, partendo dalla conoscenza reciproca ovvero facendo comprendere alla scuola l’industria, non solo nei numeri e nell’impatto che ha nello sviluppo economico territoriale, ma nei valori che esprime e viceversa facendo conoscere alle imprese industriali la scuola rispetto ai diversi indirizzi, alle attività e alle specificità presenti nel sistema educativo.

Ciò rappresenta una sfida culturale, che si rinnova e si amplia, per entrambi i mondi:

per la scuola che è chiamata a promuovere competenze funzionali al mondo del lavoro e a rinnovarsi sul piano metodologico, privilegiando l’interdisciplinarietà, la didattica laboratoriale;

per l’impresa che è chiamata a diventare “formativa”, ovvero in grado di trasmettere ai docenti e giovani le capacità e le mansioni richieste dal mondo del lavoro e dall’impresa.

Programma

09:30 – 10:00 Registrazioni

10:00 – 12:00 Convegno

12:00 – 13:00 Networking tra aziende del settore e scuole

