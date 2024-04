Fujifilm annuncia la creazione in Italia di una Società dedicata all’Healthcare denominata “FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.”, che va ad affiancarsi alla Società “FUJIFILM Italia S.p.A.”, la quale possiede un portfolio aziendale diversificato in più business.

Kai Fukuzawa ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di FUJIFILM Italia S.p.A. e FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.

“Negli ultimi 14 anni, Fujifilm in Italia è cresciuta fino a diventare una società da 200 milioni di euro di giro d’affari, grazie allo sforzo di ogni dipendente, a un buon lavoro di squadra e a una comunicazione trasparente con i clienti”, ha dichiarato Kai Fukuzawa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FUJIFILM Italia S.p.A. e FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. “Sono orgoglioso del leadership team, stimato sia dal top management del Gruppo sia dai diversi stakeholder, che ha dimostrato l’impegno di Fujifilm nei confronti della realtà italiana e del nostro personale. Oggi, lo sviluppo in due società rafforza ulteriormente la nostra identità sul territorio, potenziando due realtà interconnesse, ognuna concentrata sulle proprie aree di competenza”.

La presenza in Italia con le due società contribuirà in modo più significativo alla creazione di valore per i diversi utenti dei prodotti Fujifilm. Inoltre, permetterà di concentrarsi su diverse aree di azione con maggiore flessibilità operativa e competitività nei mercati di riferimento. Si tratta di una trasformazione strategica volta all’integrazione verticale di talenti professionali, di asset e di investimenti per ottenere una crescita a lungo termine sia nel settore Healthcare sia in alcuni settori B2B e B2C, come le soluzioni di Stampa Digitale e di Imaging.

“Nella sua storia lunga 90 anni”, continua Kai Fukuzawa, “Fujifilm si è sempre distinta per la sua capacità trasformativa, adattandosi e anticipando il cambiamento. All’inizio degli anni 2000 il Gruppo ha superato la rapida contrazione del mercato della pellicola fotografica diversificando le attività e dando massima priorità alla tecnologia, cogliendo nuove opportunità. In occasione del nostro 90° anniversario abbiamo introdotto il nuovo Purpose del Gruppo Fujifilm “Giving our world more smiles”, che orienta il nostro continuo contributo al benessere della società e degli individui“.

FUJIFILM Italia S.p.A., guidata dal Chief Operating Officer (Direttore Generale) Guglielmo Allogisi, possiede un portfolio aziendale diversificato che copre i settori di Graphic Communication, Imaging Solutions (Electronic Imaging, Optical Devices, Photo Imaging), Industrial Products, Business Innovation e Life Sciences. Ogni area di business offre prodotti e soluzioni all’avanguardia e un’integrazione sempre più personalizzata di servizi, progettati in funzione delle esigenze degli utenti e dei clienti.

FUJIFILM Italia S.p.A. è in grado di rispondere a una vastissima gamma di esigenze tecnologiche, gestendo il mondo della fotografia e del video a 360°, una variegata proposta di lenti ad alta precisione (per broadcast, cinema, sicurezza, ecc.), sistemi di sorveglianza, dispositivi per la memorizzazione dei dati, sistemi di stampa (per imballaggi, giornali, tessuti, serigrafia, ecc.). Fujifilm si è affermata come leader nell’innovazione tecnologica, le attività sono in costante crescita e si prevede uno sviluppo aggiuntivo di oltre il 10% del fatturato anno dopo anno. Il prossimo lancio del nuovo Business DT – Device Technology (soluzioni integrate per la cattura, digitalizzazione e gestione dei documenti) permetterà l’apertura a nuovi mercati, rafforzando i piani di crescita dell’Azienda.

La Divisione Corporate, guidata da Fabio Santambrogio, Corporate General Manager di FUJIFILM ITALIA S.p.A., fornisce servizi aziendali alle due società e promuove la trasformazione digitale (DX), lo sviluppo del capitale umano e le strategie ESG (Ambiente, Società e Governance) attraverso le realtà italiane, per garantirne la crescita a lungo termine.

L’Italia si conferma una country di eccellenza per la multinazionale giapponese; contribuisce infatti significativamente alla creazione di valore per clienti, dipendenti e azionisti in linea con il Purpose del Gruppo Fujifilm, con la strategia e le linee guida a medio/lungo termine, consolidando la sua vocazione a migliorare la qualità della vita delle persone e a promuovere il progresso nei vari settori di attività e competenza.