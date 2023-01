DS Smith a supporto delle scuole nel territorio lucchese

DS Smith, leader globale nel settore degli imballaggi sostenibili presente a Porcari (Lucca) con un impianto produttivo, conferma il proprio impegno nella comunità locale attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche.

L’azienda ha infatti effettuato la donazione di 15 PC all’Istituto Comprensivo Don Aldo Mei di Capannori (Lucca), nella frazione San Leonardo in Treponzio, che saranno utilizzati – anche grazie alla collaborazione dell’associazione Hacking Labs – per attrezzare un laboratorio per attività didattiche per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

“Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al nostro impegno nella Comunità della Piana lucchese, che fa seguito a numerose altre iniziative condotte sul territorio negli ultimi anni, come ad esempio nel 2020, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria, con la donazione di 2 ecografi palmari all’Ospedale San Luca di Lucca, e il supporto a un’importante associazione attiva sul territorio come la Comunità di Sant’Egidio. A partire dalle prossime settimane, decine di ragazzi potranno contare su nuove attrezzature per svolgere attività di laboratorio informatico, potendo sviluppare competenze ormai fondamentali per il mondo del lavoro e delle imprese” ha commentato Giovanni Lunardini, HR BP di DS Smith Italia South Cluster.

L’impianto DS Smith di Porcari ha effettuato inoltre, unitamente allo stabilimento DS Smith di Agugliano (Ancona), un’ulteriore donazione di oltre 45 computer nell’area di Senigallia (Ancona), nella zona colpita lo scorso settembre da un’alluvione. Le attrezzature sono state consegnate a un’associazione locale, le Brigate Volontarie per l’Emergenza, che si occuperà di distribuirle alla popolazione.