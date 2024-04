ALL4PACK EMBALLAGE PARIS 2024: “Innovation never stops”

ALL4PACK EMBALLAGE PARIS (dal 4 al 7 novembre 2024 a Paris Nord Villepinte) è la principale fiera internazionale in Francia per tutti gli attori del settore dell’imballaggio. Appuntamento imperdibile, pone al centro delle sue riflessioni i temi dello sviluppo sostenibile e si posiziona come vetrina per tutte le innovazioni al servizio della sostenibilità, delle performance e della redditività.

Vero e proprio luogo di interazione e scambio, la fiera ALL4PACK EMBALLAGE PARIS, oltre alla sua offerta, è un’importante fonte di ispirazione per l’industria e fornisce le soluzioni più appropriate a tutti i professionisti per affrontare le sfide ecologiche di oggi e di domani.

ALL4PACK EMBALLAGE PARIS, il think tank per un intero settore

Il settore del packaging è al centro delle sfide del settore in termini di circolarità e di decarbonizzazione. Oggi deve affrontare molteplici sfide: ambientali, economiche, logistiche e, naturalmente, normative, con le leggi AGEC e sul clima e la resilienza in Francia, nonché il progetto di legge sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), in discussione al Parlamento europeo.

L’edizione 2024 di ALL4PACK EMBALLAGE PARIS si afferma ancora una volta come luogo di business, con l’organizzazione di incontri d’affari tra visitatori ed espositori nonché delegazioni di Top Buyers Internazionali. Sarà anche un luogo di riflessione e influenza, un laboratorio di idee e innovazione per tutti gli attori e i decisori del settore del packaging. A tal fine, il salone ha istituito un “Comitato di esperti”, composto da 14 membri appartenenti ad alcuni tra i più importanti gruppi internazionali nei loro settori (CITEO, COCA-COLA FRANCE, FLEURY-MICHON, GROUPE BEL, L’ORÉAL, LEA NATURE, PIERRE FABRE, PROCTER & GAMBLE, REMY COINTREAU …) che si riuniscono per discutere le loro aspettative in qualità d’industrie che utilizzano il packaging e permettono alla fiera di essere al corrente delle preoccupazioni concrete del settore.

Inoltre, la fiera si avvale anche di numerosi partner: CITEO, CARTON CORDULE DE FRANCE (COF), CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE (CNE), ELIPSO, FeDeration nationale DU BOIS (FNB), GEPPIA, SECIMEP … e, per la prima volta quest’anno, l’EUROPEAN BRAND AND PACKAGING DESIGN ASSOCIATION e la WORLD PACKAGING ORGANISATION.

Un’offerta completa, ricca e internazionale

Salone internazionale generalista, ALL4PACK EMBALLAGE PARIS offre una gamma completa di prodotti (Packaging, Processing, Printing, Logistics) che comprende tutte le soluzioni di imballaggio e macchine per tutti i settori. Ad oggi, il 70% della superficie del salone è già stata prenotata.

Sono attesi 1.100 espositori e marchi, di cui il 50% internazionali. Molte aziende leader come ARMANDO ALVAREZ, ATLANTA STRETCH, BECKHOFF, BFR SYSTEM, CAMA GROUP, CITEO, COMPETEK, DOMINO, FANUC, FROMM, GETRA, GOGLIO, IMA GROUP, OCME, RAJA, ROBOPAC, SIDEL, SIEMENS, SORETRAC, YASKAWA o ZALKIN hanno confermato la loro presenza.

Da notare che tra gli espositori e i visitatori della fiera sono rappresentate tutte le industrie che utilizzano il packaging: agroalimentare, in primo luogo, ma anche beni industriali, distribuzione ed e-commerce, farmaceutica/salute, beni di lusso e vendita da asporto.

Un PERCORSO intuitivo

L’edizione 2024 di ALL4PACK EMBALLAGE PARIS si svolgerà nei padiglioni 4 e 5 del Parco delle Esposizioni di Paris Nord Villepinte. La configurazione di questi padiglioni permetterà di distribuire i 50.000 visitatori professionali previsti (di cui il 35% internazionali), in particolare attraverso poli d’animazione allestiti in ogni padiglione.

Il padiglione 4 riunirà gli espositori che offrono macchine di lavorazione e riempimento/confezionamento multi-settore; Marcatura, codifica e stampa di imballaggi; lavorazione, etichette e ospiterà anche la nuova area ALL4PACK CIRCULARITY.

Il padiglione 5 riunirà i mondi del Processing, della Logistica e del Packaging, oltre all‘area conferenze e all’attesissima area ALL4PACK Innovations, insieme al media hub e all’ufficio stampa.

Contenuti e soluzioni per un settore più green

Per tutta la durata della fiera, esperti del settore condivideranno le loro competenze su temi legati alle sfide del settore del packaging in diversi spazi.

Lo spazio ALL4PACK CIRCULARITY è un’area dedicata alla circolarità che riunisce startup innovative e altri attori impegnati nel processo di transizione. ALL4PACK CIRCULARITY ha l’obiettivo di riunire gli attori coinvolti nei temi dell’eco-design, del riciclo, del riuso e della riduzione dell’impronta ambientale, mettendo in evidenza soluzioni innovative per le aziende che utilizzano imballaggi. In questo spazio i visitatori troveranno lo startup village e un’agorà dedicata agli interventi degli espositori .

L'area ALL4PACK Innovations, co-progettata quest'anno con l'European Brand & Packaging Design Association (EPDA), presenterà i vincitori degli ALL4PACK Innovation Awards 2024. Questo spazio esplorerà le ultime tendenze e offrirà l'opportunità di scoprire, attraverso gli espositori vincitori del concorso, le novità dei settori presentati in fiera. Saranno inoltre evidenziati i vincitori dei concorsi partner della fiera: L'Oscar dell'Imballaggio, NVC Gouden Noot, SIAL Innovations, Emballage 5.0. Inedito in questo spazio: un'esposizione di packaging innovativi provenienti e selezionati dall'EPDA.

Inoltre, le visite guidate "Pack Innovation Tour" e "Pack Machine Tour" sveleranno soluzioni innovative selezionate da esperti: incontri con gli espositori, macchine in funzione, scoperta di packaging all'avanguardia.

Durante i 4 giorni della fiera, l'area ALL4PACK Conference offrirà un programma completo di 27 conferenze di alto livello, in connessione con le principali sfide che devono affrontare le industrie che utilizzano gli imballaggi: ambientali, legislative, tecnologiche ma anche sociali, con le nuove abitudini dei consumatori francesi ed internazionali.

Tutte le conferenze saranno gratuite, ad accesso libero e tradotte (francese/inglese).

“Con ALL4PACK EMBALLAGE PARIS, il più grande evento internazionale dedicato al settore che si svolge in Francia, abbiamo l’ambizione di essere una fiera più grande, più forte e, in definitiva, più utile per l’intero ecosistema del packaging. Con l’incalzare delle normative sulla CSR, le aziende sono chiamate a muoversi nella direzione delle cosiddette 3R: riciclo, riutilizzo e riduzione degli imballaggi. L’innovazione sarà quindi al centro di queste sfide”, afferma Guillaume Schaeffer, direttore del salone.