WEPACK Southeast Asia 2025, organizzato in concomitanza con la Paper Chain Southeast Asia Expo, si è concluso con successo presso il Jakarta International Expo (JIEXPO), padiglioni C2–C3, dal 29 al 31 luglio.

Organizzato da RX Greater China in collaborazione strategica con l’Asosiasi Kotak Karton Gelombang Indonesia (AKKGI), l’evento è diventato una delle piattaforme commerciali più influenti per la produzione e le applicazioni di imballaggi e contenitori nel Sud-est asiatico. L’obiettivo è costruire una piattaforma di business efficiente che colleghi l’intera filiera del packaging e favorisca lo scambio e la cooperazione internazionale.

Nel corso dei tre giorni, oltre 150 espositori hanno presentato soluzioni all’avanguardia nel campo delle attrezzature per imballaggi in cartone ondulato, delle tecnologie di stampa digitale, dei materiali a base di polpa e carta, e dei sistemi di imballaggio alimentare. Tra gli espositori confermati figuravano grandi player globali e regionali come Mosca, Borregaard, Dongfang Precision, Fosber Group, Wonder, J.S. Corrugating Machinery, Bystar, Dinglong e Keshenglong.

L’evento ha attirato 5.382 visitatori professionali provenienti da tutto il Sud-est asiatico e oltre, tra cui rappresentanti di produttori di imballaggi, brand owner, aziende di logistica, associazioni di settore e istituzioni governative.

All’interno dell’area conferenze della fiera si è svolta ufficialmente la WEPACK Southeast Asia Conference, che ha ospitato interventi di esperti su temi quali: “Il futuro del packaging nel Sud-est asiatico: sostenibilità e smart manufacturing”, “Tendenze della stampa digitale” e “Opportunità di mercato per astucci pieghevoli e packaging in cartone ondulato”. Grazie all’interpretariato bilingue, le sessioni interattive hanno favorito lo scambio di conoscenze transfrontaliere e un dialogo strategico tra leader del settore.

In qualità di piattaforma commerciale più completa della regione per i settori del packaging e della cartiera, WEPACK Southeast Asia continua a riunire l’intero ecosistema industriale: dai fornitori a monte di cellulosa e materiali sostenibili, ai produttori di macchinari e soluzioni tecnologiche, fino ai trasformatori e integratori di soluzioni a valle. Questo formato unico “all-in-one” stimola l’innovazione, incoraggia gli investimenti e favorisce l’integrazione della supply chain in tutto il Sud-est asiatico.

WEPACK invita calorosamente tutti i professionisti, innovatori e stakeholder del settore packaging e cartario a partecipare a WEPACK Southeast Asia 2026, dove i principali attori della regione si riuniranno per un’altra edizione entusiasmante. L’appuntamento è al prossimo anno, per scoprire nuove tecnologie, costruire partnership significative e plasmare insieme il futuro dell’industria del packaging nel Sud-est asiatico.