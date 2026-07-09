SOMA Color Mind Demo Day: il futuro del controllo del colore

Oltre 50 professionisti del settore del packaging e della stampa hanno partecipato al Color Mind Demo Day, l’evento organizzato da SOMA lo scorso fine giugno presso la propria sede di Lanškroun, nella Repubblica Ceca, dedicato alle più recenti innovazioni nel controllo del colore e nell’automazione dei processi di stampa flessografica.

Protagonista della giornata è stato l’ecosistema SOMA Color Intelligence, sviluppato per ottimizzare il controllo del colore direttamente in macchina. Al centro della dimostrazione, Color Mind, la soluzione che consente di effettuare correzioni cromatiche in tempo reale, riducendo gli scarti, accelerando gli avviamenti e migliorando la stabilità del processo produttivo. Il sistema integra inoltre un’innovativa gestione degli anilox, che permette di monitorarne costantemente lo stato e garantire prestazioni cromatiche uniformi nel tempo, con l’obiettivo di ottenere la massima efficienza produttiva e una qualità di stampa costante.

Durante le dimostrazioni dal vivo, i partecipanti hanno potuto seguire l’intero flusso di lavoro di Color Mind sulla macchina da stampa flessografica SOMA Optima². In particolare, due colori spot sono stati corretti in tempo reale in base ai target cromatici selezionati direttamente dal pubblico, dimostrando la rapidità e la precisione del sistema. La prova ha incluso anche la complessa Bouncing Challenge, durante la quale la macchina ha mantenuto un registro perfetto e un’elevata uniformità di stampa anche alle massime velocità operative.

L’evento ha inoltre permesso di vedere in funzione il sistema automatico di montaggio lastre S-Mount e le funzionalità di avviamento automatizzato della macchina rese possibili dalla tecnologia IRIS, evidenziando il livello di integrazione raggiunto dalle soluzioni SOMA per la digitalizzazione della stampa flessografica.

Accanto alle dimostrazioni pratiche, il programma ha previsto una serie di interventi tecnici a cura degli specialisti SOMA e dei consulenti di Aura, società internazionale specializzata nella sostenibilità del packaging. I relatori hanno approfondito temi quali la standardizzazione del colore, l’ottimizzazione dei processi produttivi, i flussi di lavoro di prestampa, l’automazione intelligente e le strategie per rendere gli imballaggi sempre più sostenibili.

“Il Color Mind Demo Day ha dimostrato come l’automazione intelligente e il controllo dei processi basato sui dati possano trasformare radicalmente l’approccio dei converter alla gestione del colore”, ha dichiarato Petr Blaško, Marketing Director di SOMA. “Riducendo i tempi di avviamento, limitando gli scarti e migliorando la costanza cromatica, Color Mind consente agli stampatori di raggiungere contemporaneamente obiettivi di efficienza produttiva e sostenibilità”.

Oltre agli aspetti tecnologici, il Demo Day si è confermato anche un’importante occasione di confronto tra professionisti del settore, favorendo lo scambio di esperienze e la condivisione di soluzioni concrete per affrontare le sfide della moderna stampa flessografica.