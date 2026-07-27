Giflex presenta la nuova governance nel segno della continuità

La Presidente Neni Rossini presenta la sua squadra e le priorità del mandato: rafforzare il dialogo istituzionale, sostenere la competitività del settore e accompagnare l’industria verso la transizione circolare e l’evoluzione normativa

A poco più di un mese dalla sua elezione alla Presidenza di Giflex, Neni Rossini ha annunciato la composizione della squadra che l’affiancherà nel suo mandato. Una governance nel segno della continuità, della filiera e della visione europea.

In una fase cruciale per il settore, chiamato a confrontarsi con l’attuazione del nuovo quadro normativo europeo sugli imballaggi e con le sfide della transizione sostenibile, la rieletta governance associativa consolida l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Giflex quale interlocutore autorevole delle istituzioni, in Italia e a Bruxelles, promuovendo la competitività delle imprese associate e il valore del packaging flessibile all’interno dell’economia circolare.

Il nuovo Comitato esecutivo è così composto:

Vicepresidenti:

Andrea D’Amato (Seda Italy) Presidente di Federazione Carta e Grafica, la cui presenza rafforza il raccordo con l’intera filiera del packaging;

Presidente di Federazione Carta e Grafica, la cui presenza rafforza il raccordo con l’intera filiera del packaging; Michele Guala (Gualapack) Vicepresidente di Flexible Packaging Europe (FPE), l’associazione europea che garantisce un presidio diretto a Bruxelles delle politiche europee del settore.

Past President:

Alberto Palaveri (Sacchital Group) Vicepresidente di Assografici, per Giflex con delega al rafforzamento del dialogo istituzionale a livello nazionale e di rappresentanza politica, in continuità con il lavoro svolto durante il suo mandato da Presidente.

Tesoriere:

Elena Peron (Amcor Flexibles Italia).

Membri Comitato Esecutivo:

Elisabetta Boriani (Lavorazione Carte Speciali);

Ruggero Gerosa (Gerosa Group);

Marco Mensitieri (Icimendue);

Luca Santandrea (Masterpack);

Lara Selvi (Saica Flex Italia);

Stefano Trombetta (Goglio);

Giselda Virno (Di Mauro Officine Grafiche).

“La nuova governance nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze presenti all’interno dell’Associazione e di affrontare con spirito di squadra le sfide che attendono il nostro settore”, dichiara la Presidente Neni Rossini. “In uno scenario caratterizzato da importanti evoluzioni normative, a partire dal quadro europeo sul packaging, Giflex continuerà a essere un interlocutore autorevole per le istituzioni e un punto di riferimento per le imprese associate, promuovendo il valore dell’imballaggio flessibile come leva di innovazione, sostenibilità e competitività.”

Con questa rappresentanza Giflex conferma la volontà di promuovere il dialogo lungo l’intera filiera e sostenere lo sviluppo del settore attraverso un confronto costante con gli stakeholder nazionali ed europei.