Quando la stampa digitale incontra lo smart converting

La fascia media ha una nuova protagonista: con DIGIFAST20000, Prati ridefinisce gli standard della stampa e della finitura digitale per etichette, imballaggi flessibili e astucci pieghevoli, portando velocità, intelligenza e versatilità a un livello superiore

Progettata per affrontare le sfide di un mercato sempre più orientato a brevi tirature e produzioni just-in-time, DIGIFAST20000 combina prestazioni elevate, massima flessibilità e un’architettura modulare, che crea un sistema altamente efficiente, capace di ottimizzare tempi, costi e qualità. Con questa macchina Prati amplia il proprio portfolio dalla banda stretta alla fascia media, aprendo nuove opportunità di business per gestire la finitura di lavori stampati digitalmente fino a 760 mm, su un’ampia gamma di materiali da 12 a 450 micron con velocità fino a 70 m/min in modalità semi-rotativa e 400 m/min in modalità rotativa. Configurabile in modalità near-line oppure offline come soluzione standalone, è ideale per produzioni flessibili e dinamiche, unendo velocità, modularità e massima efficienza operativa. Ogg infatti la capacità di distinguersi sul mercato passa sempre più attraverso la finitura, aggiungendo valore ai propri prodotti.

La macchina è stata completamente rivisitata in termini di setup, sicurezza e prestazioni per aumentare la produttività dei converter: questa versione mantiene i punti di forza del modello precedente migliorando ulteriormente le prestazioni sia in rotativo che in semi-rotativo.

Ascoltare i clienti per soddisfare le loro esigenze

“DIGIFAST20000 è il risultato di anni di ascolto e di lavoro sul campo, fianco a fianco con chi ogni giorno opera su una macchina da stampa. L’ho progettata per chi cerca una soluzione che non sia solo veloce, ma che sappia davvero lavorare insieme a chi la utilizza. Ogni automatismo, ogni dettaglio, dal registro ai cambi lavoro, nasce da esigenze reali, vissute. Volevo che fosse stabile, affidabile, e semplice da usare anche quando le condizioni non sono ideali. Dentro questa macchina ci sono competenza, tecnologia e passione. La verità è che non mi bastava costruire una buona macchina: volevo creare qualcosa che restituisse dignità e valore al lavoro di chi la usa, ogni giorno”, dichiara Michelangelo Mascellaro, Show Room Manager Prati.

Rappresenta una delle soluzioni più intuitive e automatizzate per il cliente: l’unità flexo è infatti dotata di regolazione automatica dell’inchiostro e dei parametri di stampa tramite pannello elettronico. DIGIFAST20000 lavora diversi materiali, tra cui imballaggio flessibile, buste, sleeve, etichette e cartoncino, con diversi processi di finitura: bianco a registro, vernice protettiva UV o a base acqua e nobilitazione digitale. Ed è particolarmente adatta alle applicazioni del settore alimentare. È la piattaforma ideale per converter e cartotecniche che vogliono differenziarsi e valorizzare ogni tiratura, aprendo concretamente la strada al futuro della produzione in fascia media.

A tu per tu con Chiara Prati, CEO & CSO di Prati

Digifast20000 è nata in collaborazione con HP: ci può dare qualche dettaglio sul progetto?

“La DIGIFAST20000 è stata sviluppata da Prati in stretta sinergia con HP per rispondere alla crescente diffusione della stampa digitale nel settore degli imballaggi flessibili e delle etichette a banda media. Il progetto è stato presentato ufficialmente all’incirca nel 2019, in concomitanza con l’evoluzione delle piattaforme HP Indigo 20000 dedicate alla stampa digitale degli imballaggi. L’obiettivo era offrire una soluzione perfettamente integrata con le macchine da stampa digitali HP Indigo, capace di lavorare sia in linea sia fuori linea, riducendo tempi di avviamento, sprechi e costi di produzione per tirature corte e personalizzate. Oggi la DIGIFAST 20000 può operare sia in linea sia fuori linea con la HP Indigo 200K, la più recente evoluzione della piattaforma HP dedicata al mercato dell’imballaggio flessibile a banda media, garantendo la massima integrazione tra stampa digitale e processi di trasformazione e nobilitazione”.

Che cosa garantisce la modularità e la flessibilità di questa soluzione?

“Derivano dalla sua architettura modulare a piattaforma unica, progettata per integrare diverse tecnologie di finitura e trasformazione sulla stessa linea produttiva. La DIGIFAST 20000 può essere configurata in base alle esigenze del cliente, combinando verniciatura, stampa selettiva o full-web, laminazione, nobilitazioni, lavorazioni roll-to-roll e roll-to-sheet, applicazioni per etichette autoadesive, IML, sleeve termoretraibili, wrap-around e cartoncino. Questa architettura modulare consente di adattare la macchina all’evoluzione del mercato e alle future esigenze produttive, permettendo di integrare nel tempo nuovi processi di converting e finitura senza dover sostituire l’intera linea, preservando l’investimento iniziale e garantendo la massima flessibilità operativa”.

Per sviluppare la macchina avete collaborato con altre aziende: ad esempio l’americana JetFX per la barra digitale, quali effetti si possono ottenere?

“Il sistema JetFX integrato nella DIGIFAST 20000 rappresenta una soluzione avanzata di nobilitazione digitale che consente l’applicazione ad alta precisione di vernici, primer e rivestimenti selettivi direttamente sul materiale stampato. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un’ampia gamma di effetti decorativi e funzionali, tra cui verniciature spot, effetti tattili, cold foil digitale, cast & cure e altre finiture ad alto valore aggiunto. In combinazione con il modulo di laminazione integrato in linea, il sistema permette di ottenere nobilitazioni di elevata qualità senza l’impiego di cliché tradizionali, garantendo massima flessibilità produttiva, riduzione dei tempi di avviamento e convenienza economica anche per piccole tirature, produzioni personalizzate e campagne a dato variabile”.