Sun Chemical ha ricevuto la valutazione Argento da EcoVadis, il principale fornitore mondiale di rating sulla sostenibilità aziendale. Questo risultato colloca l’azienda nel 15% più virtuoso delle imprese del suo settore.

La valutazione prende in esame quattro aree chiave – ambiente, approvvigionamento sostenibile, etica, lavoro e diritti umani – evidenziando i progressi compiuti da Sun Chemical nella propria strategia ESG (ambientale, sociale e di governance).

“In Sun Chemical la sostenibilità non è solo una responsabilità, ma un catalizzatore per l’innovazione”, ha dichiarato Mike Simoni, Global Sustainability Director. “Questo riconoscimento conferma i nostri sforzi per integrare la sostenibilità in ogni aspetto delle attività, dallo sviluppo dei prodotti alle partnership globali”.

L’Argento di EcoVadis rafforza la roadmap di sostenibilità di Sun Chemical, che prevede obiettivi ambiziosi nella riduzione delle emissioni di carbonio, nell’economia circolare e in un dialogo trasparente con gli stakeholder. Il piano si articola in tre pilastri – attività sostenibili, iniziative collaborative e prodotti/servizi sostenibili – a supporto di clienti e partner alla ricerca di soluzioni chimiche a basso impatto ambientale.

Elemento distintivo è il “sistema delle 5R” (Riutilizzare, Ridurre, Rinnovare, Riciclare, Riprogettare), attraverso cui Sun Chemical affronta l’impatto ambientale sia a monte che a valle della catena produttiva. Le iniziative tecnologiche e operative implementate hanno permesso di ridurre l’impronta di carbonio, preservare risorse naturali e limitare gli sprechi, rafforzando la leadership dell’azienda nei settori di inchiostri, pigmenti, vernici e adesivi.

EcoVadis, riconosciuta a livello internazionale, ha già valutato oltre 150.000 aziende in 185 paesi, basandosi su standard globali come la Global Reporting Initiative, il Global Compact ONU e la norma ISO 26000.

Per approfondire l’approccio di Sun Chemical e consultare l’ultimo Rapporto di Sostenibilità: www.sunchemical.com/sustainability