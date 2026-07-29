L’investimento nella nuova fustellatrice amplia le opportunità produttive dell’azienda siciliana, che punta su qualità, autonomia e crescita nel mercato del packaging cartotecnico. Per una tipografia che ha costruito la propria reputazione sulla capacità di rispondere a qualsiasi richiesta del cliente, investire in una nuova tecnologia significa soprattutto poter continuare a mantenere quella promessa. È questa la filosofia che ha guidato Effe Grafica Fratantonio, storica tipografia di Pachino in provincia di Siracusa, nella scelta della Heidelberg Easymatrix 106 CS una fustellatrice automatica che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda verso il settore del packaging cartotecnico.

L’obiettivo non era semplicemente sostituire una macchina esistente, ma aumentare l’autonomia produttiva, migliorare la qualità delle lavorazioni e cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato sempre più orientato verso gli imballaggi in carta e cartone.

Fondata nel 1971 dal padre Giuseppe Fratantonio dell’attuale titolare Bartolo Fratantonio, Effe Grafica nasce come una tipografia tradizionale al servizio del territorio grazie a una “mitica” Stella Heidelberg. Nel corso degli anni l’azienda ha saputo evolversi seguendo le trasformazioni del mercato e ampliando costantemente le proprie competenze e il raggio d’azione geografica, con un focus nella fornitura delle aziende agricole di Pachino, celebre nel mondo per i suoi pomodorini, alle quali Effe Grafica Fratantonio fornisce scatole e astucci, ma anche etichette che vengono realizzate con una Gallus. Tra l’altro per quanto riguarda il packaging per i pomodorini, che tradizionalmente veniva commercializzato in vaschette di plastica, il passaggio al cartone è un assist che Effe Grafica Fratantonio non si è fatta sfuggire e l’investimento della nuova fustellatrice si inserisce proprio in questo contesto.

Oggi la gestione è affidata a Bartolo Fratantonio, coadiuvato in amministrazione dalla moglie Cristina, insieme alle sorelle Margherita e Maria Giovanna Fratantonio, che guidano una realtà familiare composta da circa venti collaboratori. Una caratteristica distintiva è la formazione interna del personale, resa necessaria dalla crescente difficoltà di reperire figure specializzate nel settore grafico.

La filosofia aziendale è rimasta immutata nel tempo: offrire al cliente un servizio il più possibile completo. Per questo Effe Grafica realizza un’ampia gamma di prodotti, dalla stampa commerciale ai cataloghi, dai libri ai depliant, fino alle etichette, agli astucci e alle scatole in cartoncino, diventando nel tempo anche un punto di riferimento come service per numerose altre tipografie.

“Molti colleghi sono altamente specializzati in una sola lavorazione”, racconta Bartolo Fratantonio. “Noi, invece, abbiamo sempre cercato di fare tutto. È questa la nostra forza e ciò che i clienti apprezzano maggiormente”.

Il packaging come naturale evoluzione

Negli ultimi anni il peso del packaging all’interno dell’attività aziendale è cresciuto in modo significativo. Effe Grafica opera soprattutto nei settori alimentare e ortofrutticolo, realizzando scatole per conserve, prodotti dolciari, biscotti e numerose applicazioni destinate sia al mercato italiano sia all’estero. Tra le produzioni figurano anche confezioni esportate in Germania e lavorazioni destinate ai mercati internazionali, a conferma di una capacità produttiva che va ben oltre il territorio di origine. Parallelamente è aumentata anche l’attività di service per altre aziende grafiche della zona, che affidano a Effe Grafica parte delle lavorazioni di stampa e converting.

Proprio la crescente richiesta di lavorazioni cartotecniche ha portato l’azienda a investire nella nuova Heidelberg MK Easymatrix 106 CS. La precedente fustellatrice consentiva di lavorare il formato 50×70, ma molti clienti iniziavano a richiedere formati più grandi e una maggiore precisione di lavorazione.

“Avevamo bisogno di ampliare le nostre possibilità produttive”, spiega Fratantonio. “I clienti ci chiedevano lavorazioni che non riuscivamo più a soddisfare con la macchina precedente. Inoltre volevamo continuare a internalizzare le lavorazioni, evitando quando possibile di ricorrere a fornitori esterni”. La scelta di Heidelberg nasce anche da un rapporto consolidato nel tempo.

“Abbiamo preferito investire qualcosa in più, ma scegliere una tecnologia che ci garantisse qualità, affidabilità e soprattutto assistenza. In tanti anni Heidelberg ci ha sempre consigliato correttamente e questo ha creato un rapporto di fiducia molto forte”.

Easymatrix 106 CS: versatilità e semplicità operativa

“Ogni investimento importante nasce prima di tutto da un rapporto di fiducia. Con Bartolo Fratantonio esiste una collaborazione consolidata negli anni, costruita attraverso il confronto continuo e la volontà di individuare sempre la soluzione tecnologica più adatta alla crescita dell’azienda. Heidelberg punta a essere un partner di lungo periodo e non un semplice fornitore: l’installazione della Easymatrix 106 CS è un esempio concreto di questo approccio e conferma la nostra volontà di accompagnare i clienti nel loro percorso di sviluppo nel settore del packaging”, dice Alessandro Casella Field Sales Equipment & Consumables Heidelberg Italia Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, che segue da anni l’azienda della famiglia Fratantonio e ne ha vissuto l’evoluzione fino a oggi.

Per Lorenzo Ariberti, Business Driver Postpress di Heidelberg Italia, la Easymatrix 106 CS rappresenta una soluzione ideale per realtà produttive come Effe Grafica Fratantonio, caratterizzate da un’elevata varietà di lavorazioni. “È una macchina estremamente versatile, semplice da utilizzare e con un eccellente rapporto qualità-prezzo”, spiega Ariberti. “Può lavorare materiali che spaziano dalla carta leggera fino al cartone ondulato di 4 mm, garantendo rapidità negli avviamenti, elevata produttività e grande affidabilità”. Secondo Ariberti, uno degli aspetti più positivi dell’installazione riguarda proprio la rapidità con cui il personale dell’azienda ha saputo sfruttarne le potenzialità.

“Bartolo proveniva già dall’esperienza con una fustellatrice tradizionale e meno performante. Il passaggio alla Easymatrix 106 CS è stato quindi molto naturale e in poco tempo è riuscito a sfruttarne appieno tutte le caratteristiche operative”.

Precisione, qualità e nuove opportunità

L’ingresso della Easymatrix 106 CS ha portato benefici immediatamente percepibili.

L’azienda evidenzia soprattutto il significativo incremento della precisione di fustellatura, la maggiore qualità delle lavorazioni e la possibilità di gestire con sicurezza prodotti che in precedenza risultavano più complessi. L’investimento ha inoltre consentito di acquisire nuovi clienti e di ampliare ulteriormente il ruolo di partner produttivo per altre tipografie, che oggi possono affidare a Effe Grafica lavorazioni complete mantenendo la massima riservatezza nei confronti dei propri clienti finali.

La nuova macchina si inserisce inoltre perfettamente nel processo di crescita del packaging in carta, favorito anche dall’evoluzione normativa che sta progressivamente sostituendo molte applicazioni in plastica con soluzioni cellulosiche.

Non a caso l’azienda sta completando anche il percorso di certificazione FSC e quello dedicato alle produzioni per il contatto con gli alimenti, elementi ormai sempre più richiesti dal mercato.

Per Bartolo Fratantonio la Easymatrix 106 CS rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. L’obiettivo è continuare a rafforzare la presenza nel packaging cartotecnico attraverso ulteriori investimenti tecnologici, seguendo l’evoluzione del mercato e le esigenze dei clienti. “Il packaging continuerà a crescere e noi vogliamo essere pronti. Continueremo a investire nelle tecnologie che ci permetteranno di offrire un servizio sempre più completo”.

L’installazione conferma così come la combinazione tra esperienza produttiva, investimenti tecnologici e collaborazione con un partner affidabile possa rappresentare un importante fattore competitivo per affrontare un mercato del packaging in continua evoluzione.