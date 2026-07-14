SCREEN Truepress PAC 830F vince l’EDP Award 2026

Alla cerimonia degli EDP Awards svoltasi lo scorso maggio a FESPA Barcellona, SCREEN ha ricevuto l’EDP Award 2026 nella categoria Stampa di Imballaggi (Miglior sistema per imballaggi flessibili digitale/ibrido) per la Truepress PAC 830F. Il premio è stato accettato a nome di SCREEN da Juan Cano, Business Development Director, e Yoshinari Otani, Executive Officer di SCREEN Graphic Arts.

Gli EDP Awards, organizzati annualmente dall’Associazione Europea della Stampa Digitale e valutati da esperti indipendenti provenienti dalle 20 principali riviste specializzate d’Europa, sono ampiamente considerati il riconoscimento tecnico più rigoroso e prestigioso del settore della stampa digitale. Le candidature vengono valutate secondo sette criteri: rilevanza dell’innovazione, facilità d’uso, produttività, qualità e durabilità, efficienza globale degli impianti (OEE), sostenibilità e impatto ambientale, nonché prezzo e valore complessivo, rendendo un EDP Award una delle validazioni più autorevoli che un produttore di presse possa ricevere.

L’inkjet per la prossima fase della stampa di imballaggi flessibili

La Truepress PAC 830F rappresenta il più significativo avanzamento di SCREEN nel portare l’agilità della stampa inkjet continua a livelli industriali per gli imballaggi flessibili in plastica. Operando a velocità fino a 75 metri al minuto con il set di inchiostri a base d’acqua food-safe di SCREEN, la pressa fornisce un output con un livello di fedeltà cromatica e coerenza di stampa che soddisfa le esigenze del packaging di marca per la grande distribuzione, offrendo al contempo la flessibilità produttiva, la rapidità di cambio lavoro e la riduzione degli scarti di avviamento che ridefiniscono il caso commerciale per la produzione digitale nel settore degli imballaggi flessibili.

Ricevere un premio così prestigioso va oltre i fondamentali eccezionali nella stampa. Innovazioni uniche come la capacità della Truepress PAC 830F di stampare su un’ampia gamma di substrati in film plastico tra cui PET, BOPP e MDO-PE, con inchiostri a base d’acqua conformi alle normative alimentari che soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per gli imballaggi alimentari, o il software di gestione del workflow avanzato EQUIOS che guida l’automazione per migliorare l’efficienza di stampa aprendo al contempo nuove opportunità di business con campagne di packaging promozionale o personalizzato in tirature brevi.

I risultati degli EDP Awards hanno un’importanza che va ben oltre il riconoscimento di settore. I risultati del processo di valutazione EDP vengono pubblicati nell’EDP Technical Report e distribuiti nelle 20 pubblicazioni associate, raggiungendo oltre mezzo milione di lettori in tutta Europa. Per le aziende di stampa che valutano investimenti in nuove tecnologie di presse, una valutazione tecnica indipendente di questo tipo fornisce il tipo di validazione terza che ha peso a livello di consiglio di amministrazione e nelle decisioni di approvvigionamento.

Juan Cano, Business Development Director per gli Imballaggi Flessibili di SCREEN Europe, ha commentato l’importanza del riconoscimento: “Il premio EDP Award assegnato alla Truepress PAC 830F riflette il risultato di un intenso lavoro di sviluppo da parte dell’intero team di ingegneri di SCREEN. Questa pressa inkjet digitale è stata progettata per ridefinire la produzione inkjet per imballaggi flessibili in termini di velocità, qualità e agilità del workflow. Che questo lavoro venga valutato in modo indipendente e riconosciuto dai principali esperti del settore della stampa in Europa è un risultato di cui siamo estremamente orgogliosi e un segnale forte del potenziale della stampa digitale in un settore della conversione degli imballaggi in continua evoluzione.”