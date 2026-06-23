Oltre 60 professionisti del settore del packaging hanno partecipato lo scorso 10 giugno all’Esperienza Center Demo Day organizzato da SOMA presso il proprio centro dimostrativo di Carmignano di Brenta. L’evento ha riunito converter, stampatori e partner industriali provenienti da tutta Italia per approfondire le più recenti innovazioni nel campo della stampa flessografica sostenibile, con particolare attenzione alla stampa e spalmatura a base acqua, alla gestione del colore e all’automazione delle macchine da stampa.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno assistito a dimostrazioni dal vivo della macchina da stampa flessografica SOMA Optima², equipaggiata con la tecnologia Intelligent Printing Unit (IPU), impegnata nella stampa e nella spalmatura con inchiostri e coating a base acqua su supporti plastici. Le prove hanno evidenziato come sia possibile incrementare l’efficienza produttiva, ridurre gli scarti e ottenere elevati standard qualitativi, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi di sostenibilità richiesti dal mercato.

Tra i principali punti di interesse della giornata si è distinta anche l’innovativa soluzione SOMA Anilox Management, dotata di sistema integrato Anilox Cleaner, che consente di monitorare costantemente lo stato dei cilindri anilox grazie a un sistema di tracciabilità basato su tecnologia RFID. I visitatori hanno potuto verificare come questa soluzione permetta di ridurre i tempi di avviamento, eliminare gli errori operatore e garantire una qualità di stampa costante, assicurando l’utilizzo dell’anilox corretto e perfettamente pulito per ogni lavorazione.

L’evento è stato inoltre arricchito dagli interventi tecnici dei partner Sun Chemical, Simec, Ulmex, Esko e BST, che hanno approfondito temi di grande attualità per il settore, tra cui le soluzioni di packaging conformi al regolamento PPWR, i flussi di prestampa per la flessografia, i sistemi di ispezione del nastro e le più avanzate tecnologie per l’automazione del processo di stampa.

“L’elevata partecipazione e il coinvolgimento dimostrati durante il Demo Day confermano il crescente interesse del mercato verso una produzione flessografica sempre più sostenibile e automatizzata”, ha dichiarato Matteo Melegatti, Area Sales Manager di SOMA. “L’Esperienza Center continua a rappresentare un punto di riferimento dove i clienti possono vedere le nostre tecnologie all’opera in reali condizioni produttive e confrontarsi su soluzioni concrete per affrontare le future sfide del packaging”.