L’evento di due giorni riunisce prospettive internazionali su Industrial Intelligence, produzione digitale, automazione e il futuro della stampa
Durst Group celebrerà il suo 90° anniversario con il Durst NEXT Technology Festival, che si terrà il 25 e 26 giugno 2026 presso la sede centrale dell’azienda a Bressanone, in Alto Adige. Fondata nel 1936, Durst si è evoluta dalle sue radici nell’imaging fotografico fino a diventare un’azienda globale per la produzione digitale e la stampa industriale. Sotto l’idea guida “Our World is Printed”, l’anno dell’anniversario riflette sul patrimonio dell’azienda guardando al tempo stesso alle tecnologie, alle partnership e alle idee che plasmeranno la prossima fase della produzione industriale.
“Durst ha iniziato 90 anni fa con un’idea chiara: rendere le cose buone ancora migliori”, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e comproprietario di Durst Group. “Questa idea continua a guidarci oggi. Con la produzione digitale, l’automazione e l’Industrial Intelligence, stiamo costruendo il prossimo capitolo partendo dalla nostra esperienza. Il Durst NEXT Technology Festival sarà l’occasione per aprire le porte della nostra azienda, favorire il confronto e condividere una visione comune sul futuro della produzione industriale”.
“L’innovazione industriale è sempre stata alimentata dalla capacità di connettere persone, idee e tecnologie”, ha dichiarato Rachel Brill, Direttrice del Durst NEXT Technology Festival e Fondatrice di CHAPT3R, Inc. “Durst NEXT offre un contesto in cui i visitatori possono vedere come l’automazione, l’intelligenza artificiale e l’Industrial Intelligence stiano diventando parte di ambienti di produzione reali – e come queste evoluzioni possano generare nuove opportunità per l’industria, il business e la società”.
Il Durst NEXT Technology Festival è concepito come una piattaforma aperta per il dialogo, lo scambio e l’esperienza diretta.
L’evento riunirà professionisti e realtà provenienti dai mondi della tecnologia, dell’industria, dell’imprenditoria, della ricerca accademica, delle istituzioni, dell’agricoltura, della stampa e della manifattura avanzata, riflettendo la varietà dell’ecosistema internazionale di clienti, partner, esperti e collaboratori che gravitano attorno a Durst.
Al centro del festival vi sarà una riflessione su come la produzione industriale stia evolvendo nell’era dell’automazione, dei dati e dell’intelligenza artificiale e su come queste innovazioni possano tradursi in sistemi produttivi affidabili, scalabili e sostenibili.
- Il 25 giugno Durst ospiterà la prima edizione dei Durst NEXT Honors, una serata a invito dedicata all’eccellenza dei clienti e alla rete globale di partner che contribuiscono ogni giorno al mondo della stampa. L’evento sarà un momento di riconoscimento e confronto, celebrando le persone, le applicazioni e le partnership che hanno accompagnato lo sviluppo internazionale dell’azienda.
- Il 26 giugno il festival aprirà le porte al pubblico con un’intera giornata di panel, conferenze, dimostrazioni dal vivo ed esperienze interattive. L’Innovation Stage ospiterà approfondimenti dedicati a temi quali Industrial Intelligence, produzione di stampa digitale, workflow automatizzati, deep tech, digital twin, produzione sostenibile, ceramica tecnica e applicazioni destinate a settori particolarmente esigenti come l’aerospaziale.
Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la presentazione di KYVERIS, la piattaforma Durst dedicata all’Industrial Intelligence per la produzione digitale. Integrando hardware, software, dati e know-how di processo, KYVERIS rappresenta la visione Durst di ambienti produttivi sempre più intelligenti, adattivi ed efficienti.
Accanto al programma sul palco, i visitatori potranno scoprire applicazioni dedicate alla robotica, alla scansione 3D, alla ceramica tecnica, ai sistemi indossabili, ai workflow di produzione digitale e alla KYVERIS Sandbox.
La giornata sarà inoltre arricchita da momenti di networking, musica e proposte gastronomiche che rifletteranno sia il legame di Durst con il territorio altoatesino sia la vocazione internazionale dell’azienda.
La giornata aperta al pubblico si terrà il 26 giugno 2026.
Registrazione e ulteriori informazioni disponibili su:
www.durst-group.com/durst90