CHINAPLAS 2026: il mercato cinese accelera

CHINAPLAS, la più grande fiera mondiale della plastica e della gomma torna a Shanghai e si supera ancora una volta. Quattro giorni, 390.000 metri quadri, oltre 350.000 visitatori. Energia, innovazione e direzione. CHINAPLAS 2026 non è solo una fiera: è la fotografia di un mercato che accelera, si struttura e chiede di essere osservato con occhi nuovi

C’è un momento, quando si entra per la prima volta a CHINAPLAS, in cui ci si ferma e ci si guarda intorno. Un attimo di disorientamento, seguito però da una sensazione molto chiara: qui sta succedendo qualcosa di importante. Sedici padiglioni, 390.000 metri quadri che occupano per il National Exhibition and Convention Center di Hongqiao, oltre 5.000 espositori da 46 paesi e regioni, più di 3.800 macchine in funzione contemporaneamente. I numeri da soli non basterebbero a restituire l’atmosfera, ma aiutano a comprenderne la scala.

L’edizione 2026, svoltasi dal 21 al 24 aprile, ha segnato un nuovo record: 350.189 visitatori totali, con una crescita del 24,53% rispetto all’edizione precedente tenutasi a Shenzhen. Di questi, 86.440 provenivano dall’estero o dalle regioni di Hong Kong, Macao e Taiwan, quasi un visitatore su quattro, con un incremento del 26,11% rispetto al 2025. Ciò che colpisce davvero è il significato che questi numeri portano con sé. Non si tratta solo di partecipazione, ma di centralità. La fiera di Shanghai si conferma come uno dei principali punti di riferimento globali per il mondo della plastica e della gomma, capace di attrarre operatori da tutto il mondo e di rappresentare un mercato, quello cinese, che non è più periferico, ma protagonista.

Dentro la fiera: movimento, velocità, direzione

Gli stand sono costantemente animati, le macchine in funzione, le dimostrazioni continue. È una fiera dinamica, dove il concetto di esposizione si trasforma in esperienza diretta. In questo contesto, le aziende cinesi colpiscono per la velocità con cui si muovono, mostrano una capacità di esecuzione e adattamento estremamente rapida. La percezione è quella di un sistema industriale che non si limita a seguire i trend, ma li assimila e li rielabora in tempi molto brevi.

Accanto a loro, una presenza significativa di aziende italiane ed europee, molte delle quali operano già stabilmente su questo mercato, segno di un dialogo industriale che è ormai strutturato. Il packaging, e in particolare l’imballaggio flessibile, trova ampio spazio, con soluzioni sempre più integrate. Non si parla più solo di materiali o macchine, ma di sistemi completi, dove dialogano automazione, software e sostenibilità.

Questa evoluzione trova conferma anche nei temi emersi durante i Media Days. Helen Chan, General Manager – Marketing Communications di Adsale Group, ha indicato chiaramente le direttrici: sostenibilità, circolarità, nuovi materiali, tecnologia e ricerca. Ma camminando tra gli stand si percepisce qualcosa di ancora più profondo: una crescente maturità del sistema industriale cinese.

Il mercato cinese: da osservato a protagonista

Parlare con gli espositori, confrontarsi con le aziende, camminare tra i padiglioni porta alla considerazione condivisa che il mercato cinese non può più essere sottovalutato.

Negli ultimi anni, la qualità dei prodotti e delle soluzioni è cresciuta in modo significativo. Il livello tecnologico è aumentato, così come la capacità di proporre alternative competitive, non solo sul piano dei costi, ma anche delle prestazioni. Certo, esistono ancora differenze rispetto al know-how europeo, soprattutto in termini di esperienza, gestione delle dinamiche di mercato, rispetto delle normative e servizi post-vendita. Ed è proprio qui che emerge uno spazio interessante per le partnership.

Molte aziende cinesi cercano un confronto con l’Europa, non solo per una questione tecnologica, ma anche per comprendere meglio regole, standard e modelli di business. Allo stesso tempo, però, dimostrano una capacità di apprendimento estremamente veloce. Il risultato è un equilibrio in continua evoluzione: da un lato la solidità e l’esperienza italiana ed europea, dall’altro la rapidità e la competitività cinese.

Tecnologia, automazione e sostenibilità

Questo equilibrio si riflette anche sul piano tecnologico. Robotica, automazione e sistemi digitali sono ormai diffusi e trasversali: non rappresentano più un elemento distintivo, ma una base consolidata. Le linee produttive diventano sempre più intelligenti e integrate, progettate per essere efficienti, flessibili e scalabili.

In questo contesto, anche la sostenibilità assume una dimensione più concreta. Non più solo dichiarazioni, ma applicazioni reali: materiali innovativi, tecnologie di riciclo, ottimizzazione dei processi. È qui che si inserisce una riflessione più ampia. La plastica resta una delle invenzioni più straordinarie e utili del nostro tempo, ma anche una delle più controverse. Il punto non è semplificare il dibattito o prendere posizione, ma ripensarla. La direzione è chiara: innovazione nei materiali, sviluppo di soluzioni circolari, investimenti in ricerca. È su questo terreno che il settore sta costruendo una risposta concreta, trasformando una criticità in uno spazio di progresso.

Un’organizzazione perfetta!

A sorprendere, infine, è stata l’organizzazione complessiva. Gestire una manifestazione di queste dimensioni non è semplice, eppure per noi tutto è stato fluido, strutturato, funzionante. Dalla logistica agli accessi, dalla gestione dei flussi alla distribuzione degli spazi, CHINAPLAS dimostra un livello organizzativo elevato, capace di sostenere una macchina così complessa senza perdere efficienza.

E forse è proprio questa la chiave di lettura più interessante. CHINAPLAS non è solo un evento espositivo, ma uno spazio in cui si riflettono i cambiamenti in atto nell’industria globale e, sempre più, nel mondo del packaging. La Cina non è più un mercato da osservare con distanza, ma un attore centrale, con una propria velocità e una propria direzione. È un mercato che affascina, ma che richiede attenzione e studio. Allo stesso tempo, il dialogo con l’Europa resta fondamentale, in un equilibrio che si muove tra competizione e collaborazione.

Perché se c’è una cosa che CHINAPLAS 2026 ha reso evidente, è che il futuro non è più qualcosa da aspettare, ma qualcosa che si sta già muovendo, velocemente. Appuntamento ad aprile 2027 per la nuova edizione, per vedere fin dove sarà arrivato.