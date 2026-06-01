Sostenere iniziative educative rivolte alle nuove generazioni rappresenta, per la Fondazione Carta Etica del Packaging, un impegno fondamentale per costruire un futuro più consapevole, responsabile e informato. Da questa visione nasce il progetto didattico “Packaging: che fantastica avventura!”, che anche per l’anno scolastico 2025/26 ha coinvolto scuole di tutta Italia con grande entusiasmo e partecipazione.
L’edizione di quest’anno ha segnato un importante ampliamento del progetto: oltre alla scuola primaria, il percorso è stato esteso anche alle scuole secondarie di primo grado, con nuovi moduli dedicati ai materiali d’imballaggio, alle loro caratteristiche, al riciclo, all’innovazione e al ruolo che il packaging svolge nella sostenibilità ambientale e nella vita quotidiana.
Il progetto ha coinvolto:
- 54 scuole
- 272 classi
- 6.267 studenti
Attraverso attività didattiche, approfondimenti e laboratori creativi, studenti e insegnanti hanno potuto esplorare il mondo del packaging in modo coinvolgente e interdisciplinare, sviluppando consapevolezza sui temi dell’etica, della sostenibilità e dell’economia circolare.
A conclusione del percorso, la Fondazione ha promosso il consueto concorso creativo finale, che ha raccolto elaborati originali e di grande qualità, espressione della sensibilità e della creatività degli studenti partecipanti.
Ecco le scuole vincitrici dell’edizione 2025/26.
PREMI FONDAZIONE CARTA ETICA DEL PACKAGING
- I.C. Don Bosco V. Tieri – Plesso Cantinelle, Corigliano Rossano (CS)
- Scuola Ospedaliera Paritaria “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)
- I.C. Modugno-Moro, Barletta
- Scuola in Ospedale San Gerardo, Monza (MB)
PREMIO SPECIALE AMBASCIATORE MILOR
- I.C. Longarone – Castellavazzo, Longarone (BL)
PREMIO SPECIALE AMBASCIATORE IRPLAST
- I.C. Agliana – Primaria “Don Milani”, Spedalino, Pistoia
Il crescente coinvolgimento delle scuole conferma quanto sia forte il bisogno di strumenti educativi capaci di affrontare il tema della sostenibilità in modo concreto, accessibile e vicino alla quotidianità degli studenti. La Fondazione continuerà a investire in percorsi formativi innovativi, con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza del valore sociale, ambientale e culturale del packaging.