Sostenere iniziative educative rivolte alle nuove generazioni rappresenta, per la Fondazione Carta Etica del Packaging, un impegno fondamentale per costruire un futuro più consapevole, responsabile e informato. Da questa visione nasce il progetto didattico “Packaging: che fantastica avventura!”, che anche per l’anno scolastico 2025/26 ha coinvolto scuole di tutta Italia con grande entusiasmo e partecipazione.

L’edizione di quest’anno ha segnato un importante ampliamento del progetto: oltre alla scuola primaria, il percorso è stato esteso anche alle scuole secondarie di primo grado, con nuovi moduli dedicati ai materiali d’imballaggio, alle loro caratteristiche, al riciclo, all’innovazione e al ruolo che il packaging svolge nella sostenibilità ambientale e nella vita quotidiana.

Il progetto ha coinvolto:

54 scuole

272 classi

6.267 studenti

Attraverso attività didattiche, approfondimenti e laboratori creativi, studenti e insegnanti hanno potuto esplorare il mondo del packaging in modo coinvolgente e interdisciplinare, sviluppando consapevolezza sui temi dell’etica, della sostenibilità e dell’economia circolare.

A conclusione del percorso, la Fondazione ha promosso il consueto concorso creativo finale, che ha raccolto elaborati originali e di grande qualità, espressione della sensibilità e della creatività degli studenti partecipanti.

Ecco le scuole vincitrici dell’edizione 2025/26.

PREMI FONDAZIONE CARTA ETICA DEL PACKAGING

I.C. Don Bosco V. Tieri – Plesso Cantinelle, Corigliano Rossano (CS)

Scuola Ospedaliera Paritaria “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG)

I.C. Modugno-Moro, Barletta

Scuola in Ospedale San Gerardo, Monza (MB)

PREMIO SPECIALE AMBASCIATORE MILOR

I.C. Longarone – Castellavazzo, Longarone (BL)

PREMIO SPECIALE AMBASCIATORE IRPLAST

I.C. Agliana – Primaria “Don Milani”, Spedalino, Pistoia

Il crescente coinvolgimento delle scuole conferma quanto sia forte il bisogno di strumenti educativi capaci di affrontare il tema della sostenibilità in modo concreto, accessibile e vicino alla quotidianità degli studenti. La Fondazione continuerà a investire in percorsi formativi innovativi, con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza del valore sociale, ambientale e culturale del packaging.