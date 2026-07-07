CARTES ha installato presso Pubbli Service S.r.l. una nuova GEMINI GE362VR E-LINE configurata con unità di verniciatura e fustellatura semi-rotativa.

Con questo nuovo investimento, Pubbli Service conferma la propria ﬁducia nelle tecnologie CARTES e raforza ulteriormente il proprio reparto dedicato alla ﬁnitura e al converting di etichette autoadesive. La nuova macchina si afianca alla CARTES Serie GT360 modello GT363SHR, installata presso l’azienda nel 2019, segnando un nuovo passo nel percorso di crescita tecnologica e produttiva.

La scelta della GEMINI GE362VR E-LINE risponde all’esigenza di aumentare ﬂessibilità, eficienza e qualità nelle lavorazioni di ﬁnishing, grazie a una piattaforma modulare progettata per la ﬁnitura di etichette in fascia 360 mm. La Serie GEMINI E-line rappresenta una soluzione evoluta per il digital converting, combinando modularità, versatilità, performance, riduzione degli sprechi, possibilità di salvare e richiamare rapidamente i parametri di lavorazione e ridotti consumi di potenza.

Nella conﬁgurazione installata presso Pubbli Service, la macchina integra verniciatura ﬂexograﬁca e fustellatura semi-rotativa di esclusiva concezione CARTES, consentendo di gestire in modo eficiente diverse tipologie di lavorazione e di ottenere risultati costanti anche su produzioni diversiﬁcate. La Serie GEMINI E-line può essere conﬁgurata con unità di stampa e verniciatura ﬂexo, nobilitazione digitale JET D-SCREEN, stampa a caldo, fustellatura semi-rotativa e fustellatura laser.

“L’installazione della seconda macchina CARTES rappresenta per noi una scelta strategica”, dichiara Filippo Salati di Pubbli Service S.r.l. “La precedente esperienza con la Serie GT360 ci ha permesso di apprezzare concretamente afidabilità, qualità costruttiva e ﬂessibilità delle soluzioni CARTES. Con la nuova GEMINI GE362VR E-LINE possiamo ampliare ulteriormente le nostre capacità produttive, migliorando eficienza, tempi di risposta e qualità nelle lavorazioni di verniciatura e fustellatura”.

Per CARTES, questa nuova installazione conferma il valore di una collaborazione costruita nel tempo e testimonia la capacità delle proprie tecnologie di accompagnare i clienti in percorsi di crescita progressivi, ofrendo soluzioni modulari, performanti e personalizzabili.

“Siamo orgogliosi che Pubbli Service abbia scelto nuovamente CARTES per il proprio sviluppo produttivo”, afferma Diego Casagrande di CARTES. “L’acquisto di una seconda macchina è sempre un segnale importante: signiﬁca che la tecnologia installata ha generato valore reale e che il rapporto di ﬁducia si è consolidato nel tempo”.

Con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore, CARTES continua a sviluppare soluzioni innovative per la stampa, la nobilitazione e il converting di etichette autoadesive, supportando i converter di tutto il mondo con tecnologie modulari progettate per aumentare produttività, qualità e competitività.