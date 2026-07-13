La trasformazione del mercato della stampa richiede oggi alle aziende maggiore flessibilità, rapidità e capacità di gestire produzioni sempre più diversificate. È in questo contesto che UTVI, realtà grafica con sede in Veneto e una storia che affonda le radici nel 1966, ha scelto di investire nella nuova AccurioJet 30000 di Konica Minolta.

Nata come tipografia specializzata nell’editoria, UTVI ha saputo evolvere il proprio modello di business nel corso degli anni, ampliando progressivamente l’offerta fino a diventare un partner completo per la comunicazione stampata. Oggi l’azienda segue l’intero processo produttivo, dalla progettazione grafica al prodotto finito, collaborando con numerose imprese del territorio, in particolare nei settori beauty e pharma, dove realizza packaging e applicazioni di stampa commerciale ad alto valore aggiunto.

Negli ultimi anni il mercato ha visto una crescente richiesta di tirature ridotte, personalizzazione e tempi di consegna sempre più rapidi. Un’evoluzione che ha reso necessario affiancare alla consolidata produzione offset una tecnologia digitale capace di garantire la stessa affidabilità qualitativa, offrendo al tempo stesso maggiore flessibilità operativa.

“Le richieste dei clienti stanno cambiando rapidamente. Oggi dobbiamo gestire molti lavori differenti, spesso caratterizzati da tirature contenute e da standard cromatici estremamente rigorosi, soprattutto nel packaging. La stabilità del colore e la possibilità di replicare perfettamente un lavoro nel tempo sono diventati elementi fondamentali”, spiega Michele Zamperetti, AD di UTVI.

La scelta è ricaduta su AccurioJet 30000, la piattaforma inkjet UV B2+ di Konica Minolta progettata per combinare la qualità e la stabilità tipiche della stampa offset con i vantaggi della produzione digitale. Grazie alla precisione cromatica, all’elevata automazione e alla capacità di gestire un’ampia varietà di supporti, il sistema consente di rispondere con efficacia alle nuove esigenze del mercato. La tecnologia HS-UV e la Dot Freeze Technology garantiscono infatti una riproduzione colore stabile e affidabile, aspetto particolarmente importante per le applicazioni packaging e per i brand che richiedono la massima coerenza visiva.

Un ulteriore elemento determinante nella scelta è stato il livello di automazione offerto dalla soluzione. In un contesto in cui reperire personale altamente specializzato rappresenta una sfida sempre più diffusa, AccurioJet 30000 contribuisce a semplificare i processi produttivi, riducendo l’intervento manuale e supportando gli operatori nelle attività quotidiane. Inoltre, la possibilità di eliminare i tempi di asciugatura e di gestire con efficienza lavori diversificati permette di aumentare la produttività e ridurre i tempi di consegna.

Determinante per il successo del progetto è stato anche il supporto del Gruppo INRETE, partner Konica Minolta di Vicenza, che ha accompagnato UTVI nella scelta e nell’integrazione della nuova tecnologia. La vicinanza al cliente, unita alla competenza specialistica nel settore della stampa professionale, ha consentito di individuare una soluzione in grado di rispondere alle esigenze attuali dell’azienda e di sostenerne i futuri piani di sviluppo.

Orientata a una crescita costante, UTVI guarda al futuro puntando su un modello produttivo che integra il meglio della stampa offset e del digitale.

L’installazione di AccurioJet 30000 rappresenta un passo importante in questo percorso di evoluzione, consentendo all’azienda di ampliare le opportunità di business, migliorare l’efficienza produttiva e rispondere con ancora maggiore precisione alle esigenze dei propri clienti.