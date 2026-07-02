Nell’occasione di Print4All Conference 2026, ACIMGA e ARGI annunciano la nascita di PACTA – Printing & Converting Technology Alliance, il nuovo progetto sviluppato congiuntamente dalle due associazioni che rappresentano l’intero ecosistema delle tecnologie per la stampa e il converting in Italia.

PACTA nasce dalla volontà di rafforzare una collaborazione costruita negli anni attraverso iniziative di successo come Print4All, Print4All Conference e numerose attività dedicate all’innovazione, alla formazione e alla promozione internazionale del settore. Una scelta che risponde all’esigenza di offrire una rappresentanza sempre più autorevole, integrata e riconoscibile a un comparto strategico per l’industria manifatturiera italiana ed europea.

Il mercato globale delle tecnologie per la stampa vale oggi circa 500 miliardi di dollari e continua a crescere grazie allo sviluppo del packaging, dei materiali innovativi e delle applicazioni ad alto valore aggiunto. In questo scenario, ACIMGA e ARGI rappresentano insieme un patrimonio unico di competenze, tecnologie e capacità industriali che spaziano dalla progettazione e costruzione di macchine e sistemi per la stampa e il converting fino alle tecnologie digitali, al finishing e alle soluzioni per la trasformazione dei materiali.

La nuova Alliance si propone di valorizzare l’eccellenza italiana ed europea del settore, mettendo in rete produttori, fornitori di tecnologie e competenze lungo tutta la catena del valore. L’obiettivo è rafforzare il peso istituzionale del comparto, sviluppare strumenti condivisi di analisi e monitoraggio del mercato, promuovere progetti dedicati all’intelligenza artificiale, all’economia circolare e ai materiali innovativi, investire nella formazione delle nuove generazioni e sostenere la crescita internazionale delle imprese.

PACTA nasce dalla consapevolezza che il printing e il converting non rappresentano soltanto un settore industriale, ma un insieme di tecnologie che accompagna quotidianamente la vita delle persone attraverso applicazioni che spaziano dal packaging alla comunicazione, dalla decorazione industriale al tessile, dall’automotive all’elettronica. Tecnologie che contribuiscono in modo determinante alla sostenibilità, alla personalizzazione e alla competitività dell’intero sistema produttivo.

«Con PACTA compiamo un passo importante nel percorso di evoluzione della rappresentanza del nostro settore. Le tecnologie per il printing e il converting sono un elemento essenziale della manifattura contemporanea e svolgono un ruolo determinante nei processi di innovazione, sostenibilità e competitività delle filiere industriali. Attraverso questa Alliance vogliamo rafforzare la capacità di fare sistema, mettere a fattor comune competenze e progettualità e offrire al comparto una voce ancora più forte e autorevole nei confronti delle istituzioni, del mercato e degli stakeholder internazionali» dichiara Marco Calcagni, Presidente ACIMGA.

«La nascita di PACTA rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione che negli anni ha dimostrato quanto il valore della filiera aumenti quando le competenze dialogano e si integrano. Oggi il mercato richiede capacità di visione, condivisione di conoscenze e progettualità comuni. Con questa iniziativa vogliamo costruire una piattaforma permanente di sviluppo per le tecnologie della stampa e del converting, capace di accompagnare le imprese nelle sfide della trasformazione digitale, della sostenibilità e della crescita internazionale» afferma Marco Marangoni, Presidente ARGI.

Tra le attività previste dall’Alliance la creazione di osservatori dedicati ai mercati e ai trend tecnologici, lo sviluppo di iniziative formative rivolte a scuole, ITS e giovani professionisti, l’organizzazione di eventi e momenti di confronto per le imprese associate, oltre al rafforzamento delle attività di comunicazione e promozione del settore in Italia e all’estero. PACTA opererà inoltre in stretta sinergia con il progetto Print4All, contribuendo a consolidarne il ruolo di piattaforma di riferimento per l’intera filiera e a rafforzare il posizionamento internazionale delle tecnologie italiane per il printing e il converting.

Con la nascita della Printing & Converting Technology Alliance, ACIMGA e ARGI inaugurano una nuova fase di collaborazione strategica, con l’obiettivo di costruire un sistema sempre più forte, innovativo e competitivo, capace di valorizzare il know how tecnologico delle aziende che compongono le due associazioni e di accompagnare il futuro del settore con una visione condivisa.