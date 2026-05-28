Il comparto del package printing su cartone ondulato sta vivendo una delle fasi di evoluzione più interessanti dell’intera industria del printing e del converting. Da semplice materiale destinato prevalentemente alla logistica e al trasporto, il corrugated si sta evolvendo in una piattaforma di comunicazione, sostenibilità e innovazione capace di dialogare con retail, e-commerce, brand experience e nuovi modelli di consumo. E all’interno di questo scenario evolutivo, Print4All Conference 2026 assume un ruolo strategico, trasformandosi in un vero laboratorio di visione per il settore. L’evento, organizzato da ACIMGA e ARGI in programma il 2 luglio al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, approfondisce le trasformazioni in atto nel comparto del printing, del converting e del packaging attraverso il concept “Humans Print the World”, sviluppato lungo le direttrici Human+Machine e Human+Life.

Dove gli esseri umani stampano il mondo che ci circonda, il cartone ondulato è uno degli esempi più concreti di come il packaging contemporaneo stia cambiando funzione e valore. Oggi il corrugated non è più mero un supporto tecnico, ma elemento capace di combinare protezione del prodotto, comunicazione visiva, sostenibilità e relazione con il consumatore. La crescente attenzione verso l’esperienza d’acquisto, l’evoluzione dell’e-commerce e la necessità di soluzioni sempre più sostenibili stanno ridefinendo il ruolo del packaging ondulato lungo tutta la filiera. Negli ultimi anni il comparto ha ampliato enormemente il proprio raggio applicativo. Accanto agli utilizzi tradizionali legati al trasporto e alla logistica, cresce il peso delle applicazioni dedicate al retail, al cosiddetto shelf-ready packaging, agli espositori da punto vendita, al visual merchandising e persino nell’arredo temporaneo e negli allestimenti esperienziali. Il confine tra packaging, comunicazione visiva e design dello spazio sta diventando sempre più sottile, ed il cartone ondulato entra sempre più spesso negli spazi commerciali e nella comunicazione di marca, diventando parte integrante dell’esperienza del consumatore e del racconto del brand.

Questo cambiamento è strettamente legato anche alla crescente attenzione verso sostenibilità ed economia circolare. Il corrugated viene oggi percepito come uno dei materiali più coerenti con i nuovi modelli di packaging sostenibile grazie alla sua riciclabilità e alla presenza di filiere consolidate di recupero. La sostituzione di applicazioni tradizionalmente composte da altri materiali, con soluzioni in cartone ondulato sta accelerando in numerosi settori, soprattutto nell’e-commerce e nel packaging secondario, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del comparto. La sostenibilità, tuttavia, non riguarda soltanto il materiale finale, ma coinvolge l’intera progettazione industriale del packaging. Riduzione del peso, ottimizzazione logistica, nuove barriere funzionali, compatibilità con il food contact e sviluppo di monomateriali rappresentano oggi sfide centrali per tutta la filiera del corrugated.

È di nuovo evidente come la portata del cambiamento non sia possibile se affrontato in singoli segmenti verticali: il dialogo multidirezionale tra tutti gli attori della filiera diventa elemento essenziale al fine di creare un’ecosistema industriale interconnesso, in cui produttori di materiali, aziende di stampa e converting, costruttori di macchine e tecnologie e brand owner lavorano insieme in maniera integrata.

Questa dimensione sistemica è quella che Print4All Conference 2026 vuole raccontare. L’evento si conferma infatti una piattaforma di confronto in cui innovazione tecnologica, sostenibilità e nuovi modelli produttivi vengono letti in modo trasversale, mettendo in relazione tutti gli attori della filiera del printing e del converting. Il comparto del corrugated è esempio perfetto di questa evoluzione, perché unisce materiali, automazione, logistica, comunicazione e packaging in un unico processo industriale.

E ancora oltre, Print4All Conference si conferma tappa strategica di avvicinamento a Print4All 2027, dove il cartone ondulato sarà di nuovo protagonista della manifestazione. La manifestazione fieristica sarà il luogo in cui applicazioni, tecnologie e nuovi modelli industriali mostreranno dal vivo l’evoluzione del corrugated, da packaging tecnico a strumento avanzato di sostenibilità, comunicazione e valore per il mercato. Dall’e-commerce al retail, dalla logistica all’esperienzialità del punto vendita, il cartone ondulato si conferma oggi uno dei segmenti più dinamici dell’intero ecosistema del printing e del converting, capace di interpretare le grandi trasformazioni dell’industria contemporanea.