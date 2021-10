Packaging Première Collection scalda i motori: dal 5 al 7 ottobre 2021 si ritroveranno a Milano presso il Padiglione d’Arte Contemporanea i migliori produttori italiani e internazionali di packaging deluxe. Attentamente selezionati per mettere in mostra l’eccellenza del settore, renderanno Packaging Première Collection un vero e proprio “best-of”, pensato per rimettere in moto il business e condividere idee e spunti creativi per portare nuova energia al settore.

Realizzato da Easyfairs Italia, l’evento, che si svolgerà in una location dalla forte connotazione artistica, si articola in tre giornate, ognuna delle quali dedicata a settori specifici: si parte da cosmetici e profumi, fine food, wine & spirits per poi passare a moda, accessori e gioielleria e terminare con carta, cartoncino, nobilitazione e materiali di rivestimento.

La carta sarà di nuovo protagonista all’interno del progetto “Classici in Carta”, in collaborazione con Istituto Europeo di Design di Firenze. L’estro creativo degli studenti, supervisionati dalla docente Laura Moretti all’interno del modulo dedicato alle Tecniche Poligrafiche e Materiali, li ha portati a sperimentare, manipolare, plasmare, interpretare la carta “oltre al consueto” per essere in grado di re-interpretare in maniera creativa e innovativa le copertine di grandi classici come l’Odissea, la Divina Commedia, Sogno di una Notte di Mezza Estate, Le Metamorfosi, Pinocchio ma anche I Tre Porcellini, Pippi Calzelunghe, I Viaggi di Gulliver, Frankenstein, Guida Galattica per Autostoppisti – per citarne alcuni. Le opere saranno esposte per tutta la durata di Packaging Première Collection all’interno del percorso espositivo.

“Packaging Première Collection nasce con l’obiettivo di presentare le tendenze del settore all’interno di un contesto unico e fortemente evocativo, per accrescere le opportunità di business e di sviluppo di nuovi progetti”, dichiara Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

L’elenco completo degli espositori, suddiviso per giornata, è disponibile qui. Da segnalare, nella terza giornata dedicata alla carta, la presenza di importanti istituzioni come Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e Aticelca (Associazione che riunisce tecnici ed esperti che operano nell’industria cartaria) oltre che di due brand che rappresentano l’eccellenza nell’ambito della carta da parati: London Art e Jannelli & Volpi.

Per accedere all’evento è necessaria la pre-registrazione, i posti sono limitati. Orario visitatori: 09.00 – 19.00.