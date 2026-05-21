Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la quarta edizione delle Olimpiadi della Stampa, l’iniziativa nazionale promossa da ARGI, l’Associazione Fornitori Industria Grafica, in collaborazione con ENIP-GCT Nazionale, l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica Cartotecnica, dedicata agli studenti delle scuole superiori a indirizzo grafico, cartotecnico, comunicazione e new media.

A conquistare il primo posto è stato l’Istituto Salesiano San Marco di Mestre, già vincitore della scorsa edizione. Sul podio anche l’IIS G. Marconi – M. Hack di Bari, secondo classificato, e l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona, terzo classificato.

Le Olimpiadi della Stampa si confermano un appuntamento centrale per mettere in connessione scuola, industria e nuove professioni del mondo grafico e cartotecnico, dando visibilità ai valori, alle competenze e alle opportunità offerte dal settore. Le due giornate di gara hanno favorito l’incontro diretto tra imprese alla ricerca di nuovi talenti e studenti che si stanno preparando a diventare i professionisti di domani, attraverso momenti di confronto con aziende, docenti ed esperti del comparto.

La manifestazione continua, inoltre, a registrare una crescita costante di partecipazione e interesse: la prima edizione del 2017 aveva coinvolto 14 istituti e 70 studenti, mentre questa quarta edizione ha visto la presenza di 25 istituti provenienti da molte regioni d’Italia e 125 ragazzi, confermando il crescente successo dell’iniziativa e il forte interesse verso le professioni della stampa, della grafica e della cartotecnica.

I partecipanti si sono confrontati in diverse prove teoriche e pratiche: quiz di tecnologia della stampa, una prova di grafica dedicata alla progettazione di un logo, di un packaging e di un manifesto Out of Home, oltre alla prova “Portfolio”, una simulazione di colloquio di lavoro durante la quale gli studenti hanno presentato una selezione dei propri progetti creativi agli sponsor e alle aziende presenti, con l’obiettivo di favorire opportunità concrete di stage e inserimento professionale.

Particolarmente significativa anche la prova collaborativa finale, che ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di un manifesto dedicato all’amore per la stampa, intesa come linguaggio, patrimonio culturale e forma concreta di creatività. La sfida ha messo in evidenza l’importanza del lavoro di squadra, stimolando i partecipanti a interpretare attraverso il manifesto i valori, la storia e il ruolo contemporaneo della stampa.

Le prove di grafica e i manifesti realizzati si sono distinti per la grande forza espressiva e per l’elevata preparazione tecnica dimostrata dagli studenti. Anche le simulazioni di colloquio hanno evidenziato maturità, consapevolezza e capacità progettuale da parte dei concorrenti. Tutte le scuole partecipanti hanno confermato il ruolo di eccellenza nella formazione delle arti grafiche e della cartotecnica.

“Le Olimpiadi della Stampa rappresentano uno dei progetti più importanti per il nostro settore perché riescono a creare un dialogo concreto tra formazione e industria”, dichiara Marco Marangoni, Presidente di ARGI. “Anche quest’anno abbiamo visto studenti preparati, creativi e capaci di interpretare il futuro della comunicazione stampata con competenza e passione. Per le aziende è un’occasione preziosa per incontrare nuovi talenti, mentre per i ragazzi rappresenta un’esperienza formativa unica, capace di avvicinarli al mondo del lavoro in modo diretto e stimolante.”

“Sono orgoglioso di poter confermare che la collaborazione tra ENIP-GCT ed ARGI continua a dare i suoi frutti. Ho partecipato a tutte e quattro le edizioni delle Olimpiadi della Stampa ed ogni anno è stato un crescendo in termini di partecipazione di Scuole e Partner, che hanno creduto nel Progetto e lo hanno sostenuto. Un’occasione per tutti di misurare le proprie competenze professionali e competere nel rispetto delle regole ed in piena collaborazione. Sinceri complimenti alle tre Scuole salite sul podio, ma posso dire che abbiamo vinto tutti, ci portiamo a casa una grande lezione di vita: i giovani sono il nostro futuro, il mercato del lavoro li aspetta e ha bisogno del loro entusiasmo per affrontare le sfide che il nostro comparto grafico e cartotecnico vive ogni giorno. Bravi tutti!”, commenta Marco Spada, Presidente di ENIP-GCT Nazionale.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione delle Olimpiadi della Stampa: agli studenti, per l’impegno, la creatività e l’entusiasmo dimostrati; ai docenti e alle scuole, per la costante dedizione nella formazione dei giovani; agli sponsor, per il fondamentale supporto che ha reso possibile la realizzazione dell’evento; alle associazioni di categoria, per la collaborazione e la visione condivisa; alla giuria, per la professionalità e l’attenzione nella valutazione dei lavori; agli Amici delle Olimpiadi della Stampa, per la vicinanza e il sostegno continuo; ai media partner, per aver contribuito a dare visibilità e valore all’iniziativa; infine agli Scout gruppi Pioltello & Segrate – San Bovio e Cernusco sul Naviglio 1 per la conduzione delle prove ludiche e il supporto logistico.