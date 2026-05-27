Grafiche Pradella ha rafforzato la propria capacità produttiva di etichette e la flessibilità con l’installazione di una seconda SCREEN Truepress LABEL 350UV SAI S, anch’essa in configurazione ibrida con attrezzature flexo Lombardi, per mantenere una produzione di etichette coerente e di alta qualità con tempi di consegna rapidi.

Fondata più di 107 anni fa, Grafiche Pradella è un’azienda a conduzione familiare di terza generazione con una solida reputazione per precisione e maestria nella produzione di etichette. L’azienda serve un’ampia gamma di settori tra cui alimentare, cosmetico, industriale, chimico, farmaceutico e automotive su una gamma diversificata di materiali come carte patinate, carte termiche e film plastici.

«Siamo orgogliosi della nostra storia come azienda tipografica di terza generazione», afferma Gabriele Pradella, CEO di Grafiche Pradella, «ma siamo anche proiettati verso il futuro, e i nostri clienti hanno imparato a contare su di noi per un servizio rapido e affidabile e una qualità eccezionale. Dopo che la nostra prima SCREEN Truepress LABEL 350UV SAI S ci ha permesso di espanderci in nuovi mercati con la stampa digitale continuando a soddisfare quelle aspettative, sapevamo che avremmo dovuto ampliare i nostri flussi di produzione digitale man mano che la nostra attività continuava a crescere.»

Ampliare la quota di mercato con la stampa digitale

Prima di adottare la stampa digitale, Grafiche Pradella si affidava esclusivamente a presse flessografiche. Tuttavia, lavorando a stretto contatto con SCREEN Europe e il suo distributore italiano per le soluzioni di stampa di etichette REM Srl, ha iniziato a esplorare come la tecnologia digitale potesse complementare le operazioni flexo per migliorare la flessibilità operativa in modo conveniente.

Dopo aver valutato diverse soluzioni, Grafiche Pradella ha trovato nella Truepress LABEL 350UV SAI S una macchina da stampa in grado di crescere insieme alla propria attività. La pressa per etichette UV digitale ha permesso loro di aggiungere una seconda testina di stampa bianca dopo aver riscontrato un’elevata domanda di etichette stampate digitalmente su film plastici trasparenti che richiedono una copertura di base bianca densa e ad alta opacità. Questa flessibilità ha consentito loro di supportare tirature di produzione più brevi che in precedenza erano antieconomiche con la stampa flexo, ampliando la base clienti complessiva.

Truepress LABEL 350UV SAI S ibrida per una domanda crescente

Incoraggiata dal successo della sua prima macchina da stampa digitale, Grafiche Pradella ha deciso di investire in una seconda Truepress LABEL 350UV SAI S per stare al passo con la domanda crescente. «Gli ordini dei clienti per etichette stampate digitalmente continuano a crescere», ha dichiarato Gabriele, «e la nuova linea di stampa ibrida consente al nostro team di completare più ordini di produzione di etichette con lo stesso numero di operatori senza richiedere straordinari aggiuntivi, il tutto mantenendo una qualità di stampa costante.»

La nuova macchina è integrata in una linea di produzione ibrida con la tecnologia flexo Lombardi, l’ultima di una serie di flussi di lavoro ibridi digitale-flexo di successo. Questa configurazione ibrida consente a Grafiche Pradella di scegliere la soluzione di stampa ottimale in base alla complessità del lavoro e alla lunghezza della tiratura, oppure di razionalizzare la produzione di etichette che richiedono sia la stampa flexo che digitale da un unico flusso di lavoro centrale profondamente integrato.

Innovazione e crescita continue in Grafiche Pradella con SCREEN

Il team di gestione di Grafiche Pradella prevede già un’ulteriore espansione, con l’intenzione di aggiungere una terza pressa inkjet digitale Truepress LABEL nel prossimo futuro. Questa linea aggiuntiva non solo continuerebbe ad espandere la produttività, ma offrirebbe opportunità per esplorare nuovi mercati ed etichette con SCREEN, incluse etichette a bassa migrazione per espandersi nei settori alimentare e farmaceutico che richiedono una sicurezza dei consumatori e una conformità normativa ancora maggiori.

«Grafiche Pradella rappresenta esattamente il tipo di produttore di etichette lungimirante che ci piace supportare», afferma Ettore Maretti, Direttore Generale di REM srl. «La loro fiducia nella tecnologia di etichette digitali di SCREEN e l’impegno verso l’innovazione continua riflettono esattamente il tipo di azienda che sta guidando il settore della conversione di etichette italiano. Siamo entusiasti di vedere fin dove sono già arrivati e fin dove arriveranno».

Gabriele ha condiviso questa prospettiva ottimistica: «Le etichette stampate digitalmente sono il futuro, e SCREEN è stato il partner giusto per aiutarci a raggiungere questo punto. Il nostro successo finora viene dal duro lavoro, dalla fiducia e dalla collaborazione. Con SCREEN e REM abbiamo costruito una solida reputazione di qualità eccezionale e tempi di consegna rapidi con i nostri clienti, e siamo curiosi di vedere cosa ci riserva un futuro sempre più digitale».