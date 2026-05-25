Modugno, stabilimento che fa parte del principale gruppo cartario italiano Pro-Gest S.p.A., conferma il proprio percorso di crescita con un aumento dei volumi e un rafforzamento della struttura produttiva e occupazionale. I metri quadri venduti hanno superato i 50 milioni nel 2025 con un incremento a doppia cifra rispetto al precedente anno.

Lo stabilimento conta oggi 65 collaboratori e serve circa 300 clienti, a consolidamento della propria presenza sia a livello industriale sia sul territorio.

La crescita si inserisce in un contesto produttivo diversificato, con una forte focalizzazione sull’industria alimentare (75%), affiancata da ortofrutta – entrambi tipici del territorio di riferimento – beverage e altri settori, tra cui produzione di mobilifici e automotive. Una struttura solida e storica di personale specializzato consente allo stabilimento di rispondere in modo flessibile a esigenze produttive differenti, mantenendo elevati standard qualitativi per i clienti.

Guardando al futuro, Trevikart Modugno punta a un’ulteriore crescita dei volumi nel biennio 2026-2027, attraverso una strategia di presenza capillare con l’obiettivo di rafforzare la presenza presso i clienti presidiati e aggiungere nuovi prospect.

Proprio per sostenere questo sviluppo, è stata introdotta una nuova automazione nello stabilimento di Modugno, con un investimento mirato a migliorare sicurezza, efficienza e qualità del prodotto oltre che ad ottimizzare i flussi logistici e produttivi. Si tratta della nuova linea di movimentazione automatica in acetal, che consente infatti una gestione più sicura ed ergonomica delle pile di cartone. A supporto, è stato introdotto un carro navetta di ultima generazione, dotato di sistemi avanzati come laser scanner e due telecamere 3D SafeVisionary, per garantire il massimo controllo operativo. Dal punto di vista logistico, il sistema permette di realizzare pile più precise e di maggiore altezza, con un recupero stimato di circa il 20% dello spazio a magazzino. L’efficienza logistica è una delle chiavi principali nel settore del packaging e Trevikart Modugno ne è sicuramente uno degli esempi più all’avanguardia nel Sud Italia.