Neni Rossini eletta Presidente di Giflex per il triennio 2026-2029

Il Comitato Esecutivo di Giflex ha eletto Neni Rossini Presidente dell’Associazione per il triennio 2026-2029. Rossini subentra ad Alberto Palaveri, che conclude il suo secondo mandato alla guida del Gruppo Imballaggio Flessibile.

Le elezioni si sono svolte questa mattina in occasione dell’Assemblea privata di Giflex, tenutasi a Roma, precedente l’avvio dei lavori del Congresso “Flessibile, un packaging essenziale” (26 – 27 maggio). Con la nomina di Neni Rossini, Presidente di Sit Group, Giflex affida la propria guida a un’imprenditrice di terza generazione che porta con sé un patrimonio di esperienza consolidato e una visione orientata all’innovazione e al futuro del settore.

“Accolgo questo incarico con grande onore e senso di responsabilità. È per me motivo di orgoglio poter rappresentare un’industria dinamica, competente e capace di affrontare con serietà e visione le trasformazioni, anche profonde, che il nostro settore sta vivendo. Giflex è oggi un’Associazione autorevole e di grande valore, grazie alle competenze delle aziende che rappresenta e al lavoro costruito in questi anni”, ha dichiarato la neoeletta Presidente.

Nel passaggio di consegne, Rossini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ad Alberto Palaveri per la guida autorevole e il contributo di grande valore del suo mandato. “A lui va il mio ringraziamento per l’impegno costante, la visione e la capacità di accompagnare l’Associazione attraverso sfide rilevanti, rafforzandone il ruolo, la credibilità e la capacità di rappresentare con efficacia le istanze del comparto, in Italia e a livello internazionale. Da qui parto per continuare il confronto con le evoluzioni in corso potendo contare su un’Associazione, forte e coesa capace di coniugare autorevolezza tecnica e incidenza nel dibattito politico sulla sostenibilità, valori e identità dell’imballaggio flessibile.”

Giflex si prepara così ad avviare una nuova fase del proprio percorso associativo, nel segno della continuità, del rafforzamento della rappresentanza e dell’attenzione alle sfide industriali e ambientali del settore dell’imballaggio flessibile.

La redazione di Converter si congratula con Neni Rossini per il prestigioso incarico e le augura buon lavoro per questo nuovo percorso alla guida di Giflex.

Bio Neni Rossini

Neni Rossini (11 ottobe1978), laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi a Milano, è Presidente di SIT Group S.p.A., gruppo industriale a controllo familiare attivo dal 1967 nel settore dell’imballaggio flessibile per alimenti. Con sede nella Repubblica di San Marino e stabilimenti produttivi a San Marino, in Italia e in Ungheria, il Gruppo conta circa 1.000 dipendenti e un fatturato, nel 2025, di circa 290 milioni di euro. Entrata in azienda nel 2004 come Direttore Risorse Umane del Gruppo, Rossini ha ricoperto nel tempo diversi incarichi manageriali e di governance: Consigliere Delegato di SIT Group con delega a Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi, Vicepresidente del Gruppo, Amministratore Unico di SIT S.p.A. e Amministratore Unico di Gaiapack S.p.A.. Dal 2024 è membro del Consiglio di Amministrazione di Nordfilm Packaging Kft. In Giflex diventa membro del Comitato Esecutivo nel 2010 e nel 2020 viene eletta Vicepresidente. In Associazione ha inoltre coordinato il Comitato Comunicazione, dopo aver guidato il Comitato Sostenibilità. Altre cariche istituzionali: Presidente di ANIS dal 2018 al 2024 e, dal 2021, Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sammarinese di Investimenti.