A quattro anni dalla sua nascita, Rilegato entra in una nuova fase del proprio percorso di sviluppo, rafforzando il posizionamento come primo marketplace digitale dedicato al mondo della stampa e delle arti grafiche e ampliando la propria proposta con nuovi servizi orientati alla formazione professionale e all’evoluzione dell’esperienza utente.

Nato nel 2021, Rilegato è un progetto sviluppato dal gruppo formato da T&K, Print Finishing Litover, Kolor+Service, Service4printers e Verico con l’obiettivo di creare non soltanto un marketplace verticale dedicato all’industria grafica, ma un ecosistema integrato capace di unire prodotti, servizi, consulenza tecnica e formazione specializzata.

In uno scenario di mercato caratterizzato da cicli economici sempre più rapidi, crescente attenzione all’efficienza produttiva e una domanda sempre maggiore di flessibilità e competenze specialistiche, il gruppo ha scelto di trasferire online il proprio patrimonio di esperienza, costruito in oltre vent’anni di attività e attraverso il supporto a più di 1.500 aziende di stampa in Italia e all’estero.

Oggi Rilegato si presenta come una piattaforma integrata che mette a disposizione degli operatori del settore un’offerta altamente specializzata, con oltre 1.000 prodotti e 21 marchi leader del comparto, tra cui T&K TOKA, Conti-Air, Toyo Ink Europe, Toray, Actega, Frimpeks e Verico.

Accanto all’ampiezza dell’offerta, il marketplace punta anche sull’esperienza utente, con un sistema che consente di monitorare ordini, offerte e aggiornamenti tecnologici in modo semplice e immediato. A completare il servizio è presente un supporto tecnico diretto via WhatsApp gestito da professionisti con oltre vent’anni di esperienza nel settore della stampa.

I dati registrati nel primo trimestre del 2026 confermano la crescita della piattaforma: oltre 10.000 visite al sito, con un incremento del 236,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la presenza sui social media, avviata soltanto quattro mesi fa attraverso Instagram, Facebook e LinkedIn, ha già raggiunto circa 50.000 account, con l’obiettivo di diffondere contenuti tecnici e rendere più accessibili tematiche specialistiche legate al mondo della stampa.

«Fin dall’inizio, Rilegato è stato progettato per rispondere a un’esigenza concreta del settore: unire accessibilità digitale, competenza tecnica e rapidità operativa all’interno di un unico ambiente», afferma Carmelo Roberto, Direttore Generale di T&K.

«La nostra visione è offrire non soltanto prodotti, ma un ecosistema completo di strumenti, servizi e consulenza capace di diventare un punto di riferimento per le aziende di stampa: uno spazio in cui confrontare soluzioni, reperire informazioni tecniche, ricevere supporto sui processi produttivi, costruire percorsi formativi e gestire in modo più efficiente la quotidianità operativa».

Roberto sottolinea inoltre come il mercato richieda oggi velocità, aggiornamento continuo e specializzazione: «Vogliamo sviluppare una piattaforma che accompagni concretamente gli operatori nella crescita delle loro attività, integrando tecnologia digitale e relazione umana».

Uno degli elementi distintivi del progetto è proprio la forte integrazione tra strumenti digitali e consulenza specialistica. Il team Rilegato supporta quotidianamente stampatori e operatori nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze produttive e nella gestione delle problematiche legate ai processi e alle tecnologie di stampa.

La visione per il 2026: Academy e Loyalty Program

Tra le novità strategiche previste nel corso del 2026, particolare attenzione sarà dedicata ai temi della formazione e della fidelizzazione della community professionale.

Tra i progetti di maggiore rilievo, con lancio previsto nel mese di giugno, figura la nuova Rilegato Academy, una piattaforma educational integrata nell’e-commerce che offrirà corsi specialistici online dedicati all’ottimizzazione dei processi produttivi, alle tecnologie di stampa e all’aggiornamento professionale degli operatori del settore grafico.

Successivamente verrà introdotto anche un nuovo Programma Loyalty, pensato per valorizzare il rapporto con i clienti attraverso un sistema di accumulo punti e vantaggi dedicati. Gli utenti potranno accedere a servizi esclusivi, strumenti professionali di misurazione e controllo e percorsi di formazione tecnica.

L’obiettivo finale è creare una community professionale sempre più integrata, nella quale tecnologia, consulenza e formazione convivano all’interno di un unico ambiente digitale di riferimento per il mondo della stampa.