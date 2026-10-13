Lo scorso 2 settembre Nordmeccanica ha inaugurato l’Innovation Hub di New York, consolidando ulteriormente la propria rete internazionale di spazi dedicati all’innovazione, alla sperimentazione e al confronto tecnico nel settore del packaging flessibile.

L’inaugurazione è stata accompagnata da una giornata dedicata allo scambio di competenze, alle dimostrazioni dal vivo e all’approfondimento delle tecnologie rivolte allo sviluppo di soluzioni di packaging più sostenibili. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Henkel e Windmöller & Hölscher, due partner strategici con i quali Nordmeccanica condivide l’impegno nello sviluppo e nella diffusione di nuove soluzioni per il settore.

Al centro dell’incontro sono state le applicazioni per la laminazione di strutture in paper/MetPET e mono-PE, le tecnologie di laminazione solventless e le soluzioni dedicate alla realizzazione di strutture di packaging riciclabili. Le diverse applicazioni sono state illustrate attraverso dimostrazioni in un contesto produttivo reale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare direttamente tecnologie e processi e di confrontarsi sulle loro possibili applicazioni industriali.

La giornata ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione lungo l’intera filiera. La ricerca di soluzioni più sostenibili per il packaging flessibile richiede infatti un confronto costante tra i diversi attori del settore e una stretta integrazione tra materiali, adesivi, macchinari e processi produttivi.

L’Innovation Hub di New York si inserisce in questo percorso come punto di riferimento per il mercato nordamericano, offrendo uno spazio dedicato alle prove, alle dimostrazioni tecnologiche e allo sviluppo di applicazioni. Un luogo in cui poter mettere in relazione innovazione tecnologica ed esigenze concrete del mercato, favorendo al tempo stesso lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra gli operatori della filiera.

Con questa inaugurazione, l’Innovation Hub di New York si affianca agli altri Innovation Hub di Nordmeccanica in Italia e in Cina, rafforzando una rete internazionale pensata per avvicinare tecnologie, competenze e mercati.

L’obiettivo è creare occasioni concrete di confronto e sperimentazione, accompagnando l’evoluzione del packaging flessibile verso soluzioni sempre più efficienti e sostenibili e continuando a sviluppare il dialogo con tutti gli attori della filiera.