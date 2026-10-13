Roveco, da oltre sessant’anni leader nel settore della stampa flessografica, conferma la volontà di continuare a innovare e consolidare il proprio ruolo attraverso un nuovo importante investimento tecnologico. È, infatti, ufficialmente entrata in produzione nelle scorse settimane la nuova Vianord EVO BPI Plus, una tecnologia che in azienda aveva già dato prova di incrementare in maniera significativa la qualità produttiva. Tra le caratteristiche distintive della Vianord EVO BPI Plus spicca il sistema Dryer+: una soluzione avanzata di asciugatura progettata per ottimizzare i processi produttivi, tempo e qualità, forni a basso consumo energetico e alto rendimento, riscaldamento autonomo dei cassetti indipendente, per una gestione più precisa ed efficiente del processo.

Con questo nuovo ingresso, il parco macchine Vianord dell’azienda sale a due unità. L’ultima installazione integra una tecnologia ancora più evoluta rispetto alla precedente, offrendo prestazioni superiori in termini di efficienza, produttività e sostenibilità.

Un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’azienda, che attraverso investimenti mirati in tecnologie all’avanguardia continua a migliorare l’efficienza dei processi, la qualità delle lavorazioni e il valore generato per i propri clienti.

L’installazione e la messa in funzione del nuovo impianto sono state realizzate in collaborazione con Simonazzi Srl, partner che ha seguito il progetto contribuendo a un avviamento rapido ed efficace della nuova tecnologia.