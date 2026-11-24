BW Converting ha acquisito Expert srl, produttore di macchine da stampa flexo con sede a San Martino Buon Albergo in provincia di Verona. L’acquisizione amplia il portafoglio di macchine da stampa di BW Converting con le tecnologie flexo sia tamburo centrale (CI) che stack di Expert, offrendo a stampatori e converter una maggiore scelta di attrezzature per applicazioni di imballaggi flessibili che utilizzano carta, film e laminati.

L’acquisizione rafforza la presenza di BW Converting in Europa, ampliando al contempo la sua capacità di servire i trasformatori di tutto il mondo in una gamma più ampia di esigenze produttive e priorità di investimento.

“Expert apporta un solido know-how ingegneristico e una gamma di tecnologie di stampa che ampliano la nostra offerta. L’integrazione di queste competenze in BW Converting ci consente di servire un maggior numero di clienti in più regioni e di fornire loro il supporto a lungo termine di cui hanno bisogno”, commenta Stan Blakney, presidente del Gruppo BW Converting.

Il portfolio di Expert comprende macchine da stampa CI e configurazioni a più livelli, con tecnologie sviluppate per semplificare l’installazione e il funzionamento delle macchine. La squadra di ingegneri dell’azienda arricchisce ulteriormente il business globale di stampa e imballaggi di BW Converting. Attraverso l’acquisizione Expert ottiene l’accesso alla rete globale di vendita, assistenza e ricambi di BW Converting, creando opportunità per raggiungere nuovi mercati e rafforzare il supporto per la sua base installata. I clienti Expert esistenti continueranno a ricevere supporto durante la transizione, con la continuità del servizio come priorità.

“L’ingresso in BW Converting crea l’opportunità di portare la tecnologia di Expert a un maggior numero di stampatori e converter di imballaggi flessibili in tutto il mondo”, aggiunge Michele Bonizzato, fondatore e direttore di Expert. “Abbiamo costruito la nostra attività sulla comprensione delle esigenze produttive dei nostri clienti e sulla progettazione di macchine da stampa in grado di soddisfarle. Grazie alle risorse globali di BW Converting, possiamo estendere questa competenza a nuovi mercati, continuando al contempo a supportare i clienti che ci hanno aiutato a crescere”.

Le tecnologie di stampa di Expert entrano a far parte del più ampio portfolio di BW Converting, dedicato alla produzione di imballaggi flessibili, al trattamento superficiale e alla stampa, alla pulizia e ispezione dei rulli anilox, fino alla trasformazione di sacchetti e buste. L’acquisizione amplia la gamma di attrezzature e risorse tecniche disponibili per aiutare i converter a operare in modo più efficiente, ridurre gli scarti e migliorare la redditività.