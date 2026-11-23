Per il Black Friday 2026 si prevedono 44,3 milioni di pacchi in circolazione in Italia, il 6,6% in più rispetto al 2025[1]. La crescita degli acquisti online riporta l’attenzione su un problema spesso trascurato: i fermi macchina nelle linee di confezionamento ed etichettatura.

Nel Black Friday 2026 una delle sfide delle imprese e del settore logistico potrebbe cominciare molto prima della spedizione, da un componente apparentemente banale: il rullo su cui scorrono le etichette adesive.

Se un’etichetta si incolla alla superficie, si avvolge attorno al rullo e blocca il macchinario, l’intera linea può essere costretta a fermarsi.

Un problema tecnico che, nei periodi di maggiore attività, richiama l’attenzione sull’affidabilità dei processi industriali che precedono e accompagnano la distribuzione dei prodotti.

Secondo le previsioni del Delivery Index di Netcomm, infatti, durante le promozioni del Black Friday circoleranno in Italia 44,3 milioni di pacchi, il 6,6% in più rispetto al 2025, con 27,4 milioni di acquirenti online.

Un volume che rappresenta il 4,8% dei pacchi movimentati in un intero anno. L’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano stima inoltre che durante la settimana del Black Friday gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro, in crescita del 6% su base annua.

Numeri che raccontano non soltanto la dimensione commerciale dell’evento, ma anche la complessità della macchina industriale e logistica chiamata a sostenerlo. L’attenzione si concentra generalmente su magazzini, corrieri e consegne dell’ultimo miglio. Eppure, prima che un ordine arrivi a destinazione, devono funzionare correttamente anche i processi di produzione degli imballaggi, confezionamento, etichettatura e movimentazione automatizzata. Una criticità in queste fasi può infatti rallentare le lavorazioni, richiedere interventi di manutenzione e creare ulteriori difficoltà nel rispetto delle tempistiche.

Uno dei punti più delicati riguarda proprio le superfici dei macchinari a contatto con colle, adesivi e materiali di imballaggio. Nelle linee automatiche, le etichette scorrono su rulli che devono garantire contemporaneamente una trazione regolare e un distacco immediato del materiale adesivo. Quando questo equilibrio viene meno, il supporto può aderire alla superficie, causando inceppamenti e interruzioni del ciclo produttivo. Lo stesso principio riguarda diversi processi di confezionamento, nei quali lo scorrimento dei film e il corretto funzionamento delle attrezzature di saldatura sono fondamentali per mantenere la continuità delle operazioni.

In questo scenario assumono importanza anche i materiali e le caratteristiche delle superfici dei macchinari.

Rivestimenti antiaderenti e antiattrito, resistenti all’usura, superfici easy-clean e non-stick possono contribuire a migliorare lo scorrimento di etichette, film e altri materiali, limitando alcune cause di inceppamento e la necessità di interventi correttivi.

È proprio in questo ambito che opera Argos Surface Technologies, gruppo industriale italiano specializzato in trattamenti e rivestimenti superficiali per diversi settori industriali, tra cui il packaging.

Paolo Grimaldi, Amministratore Delegato del gruppo che conta circa 80 milioni di euro di fatturato, 500 dipendenti e 15 sedi operative tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, spiega che “quando pensiamo al Black Friday, immaginiamo magazzini pieni e corrieri impegnati nelle consegne. Ma la capacità di gestire milioni di ordini dipende anche dall’efficienza degli impianti industriali. La sfida non è soltanto produrre più velocemente, ma garantire che la produzione non si fermi. È qui che i trattamenti superficiali possono fare la differenza: in un impianto di etichettatura automatica, ad esempio, abbiamo combinato la resistenza all’usura del carburo di tungsteno con le proprietà antiaderenti di un rivestimento siliconico, evitando che le etichette si incollassero ai rulli. Il risultato è stato una riduzione del 20% dei fermi macchina riconducibili a questi componenti, con minori interventi di manutenzione e una maggiore continuità produttiva”.

Un tema che non riguarda soltanto la produttività delle imprese, perché ridurre i fermi macchina evitabili significa rendere più prevedibili le lavorazioni e limitare la necessità di interventi correttivi, due condizioni importanti per una filiera chiamata a gestire volumi elevati in tempi concentrati.

Una maggiore continuità operativa può aiutare produttori, operatori logistici e distributori a organizzare meglio le attività, contenere i rallentamenti e rispettare con maggiore affidabilità gli impegni verso i clienti finali. I benefici potenziali interessano quindi anche i consumatori, per i quali la puntualità della consegna è parte integrante dell’esperienza d’acquisto.

Con le promozioni che si estendono ormai ben oltre il singolo venerdì e un mercato dell’e-commerce in continua espansione, la capacità di gestire i picchi di domanda dipende da un insieme di fattori che non si esaurisce nella disponibilità dei prodotti o nell’efficienza dei trasporti. Il Black Friday mette in evidenza anche una questione industriale più ampia: la velocità di una filiera dipende spesso dall’affidabilità degli impianti e e delle superfici dei suoi componenti.

Anche un’etichetta che aderisce a un rullo può interrompere il flusso produttivo: prevenire questi inconvenienti aiuta a mantenere la continuità operativa dell’intero impianto.

[1] Fonte: Netcomm, Delivery Index 2026, dati relativi al periodo 19 novembre-1° dicembre 2026, riportati nel comunicato dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano, 4 novembre 2026.