UFlex Limited, con sede in India, è uno dei principali produttori mondiali di soluzioni per il packaging flessibile e si è affermata come fornitore innovativo per importanti brand internazionali. Grazie a stabilimenti produttivi all’avanguardia in India, Emirati Arabi Uniti, Messico, Polonia, Egitto, Stati Uniti, Ungheria, Nigeria e altri mercati internazionali, UFlex combina una presenza globale con una forte attenzione alle esigenze dei clienti locali. L’azienda serve numerosi settori industriali, tra cui beni di largo consumo (FMCG), farmaceutico, automotive ed edilizia. Le sue soluzioni di packaging trovano applicazione in un’ampia gamma di prodotti di uso quotidiano, dagli alimenti e bevande ai cosmetici e ai prodotti per la casa.

Boardmaster nell’ambito di un investimento complessivo di 126 milioni di dollari

ASEPTO è la divisione di UFlex specializzata nella produzione di imballaggi asettici per liquidi, come confezioni per latte e bevande. La divisione ha recentemente completato con successo l’installazione e la messa in produzione di due macchine da stampa flessografica a banda larga Boardmaster di Heidelberg presso il nuovo stabilimento di Ain Sokhna, in Egitto.

Le due macchine rientrano in un investimento complessivo di 126 milioni di dollari destinato alla realizzazione di un impianto produttivo all’avanguardia per la produzione di imballaggi asettici destinati al mercato globale. Grazie alle caratteristiche tecnologiche delle Boardmaster, ASEPTO potrà incrementare la propria capacità produttiva di ulteriori 12 miliardi di confezioni asettiche all’anno, portando la capacità complessiva degli stabilimenti in India ed Egitto a 24 miliardi di confezioni annue.

Con questo investimento nella tecnologia Boardmaster, UFlex rafforza la propria leadership tecnologica e amplia ulteriormente le capacità produttive nell’ambito di un packaging efficiente e sostenibile.

“La decisione di effettuare questo investimento nasce dal nostro impegno verso l’eccellenza operativa e la leadership tecnologica nel settore”, afferma Ashwani Sharma, President & CEO di ASEPTO. “Le macchine Boardmaster di HEIDELBERG, caratterizzate da un elevato livello di automazione, offrono produttività eccezionale, qualità di stampa costantemente elevata ed efficienza straordinaria negli ambienti produttivi ad alto volume. Questo ci consente di rispondere ancora più rapidamente alle esigenze dei clienti, mantenendo i più elevati standard di qualità e prestazioni”.

Per ASEPTO, l’installazione dei due sistemi Boardmaster rappresenta molto più di un semplice ampliamento del parco macchine: si tratta di una scelta strategica per garantire il futuro della produzione di packaging e consolidare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nell’innovazione.

Massima produttività per l’industria del packaging

La Boardmaster raggiunge velocità produttive fino a 600 metri al minuto e integra sistemi automatici di rilevamento dei difetti, tempi di avviamento ridotti e un indice di disponibilità fino al 90%.

Grazie al cambio automatico dei lavori, al controllo intelligente del processo e alla possibilità di operare con tempi di fermo praticamente azzerati, i produttori di packaging possono incrementare sensibilmente l’efficienza complessiva degli impianti (OEE).

“Scegliendo la nostra tecnologia Boardmaster, UFlex ASEPTO lancia un segnale forte sul futuro della propria produzione industriale di imballaggi. Boardmaster combina massima produttività e qualità con un’eccezionale stabilità di processo”, dichiara Dr. David Schmedding, CSO di HEIDELBERG. “Allo stesso tempo, questo investimento testimonia la forte crescita dei produttori indiani di packaging, il loro ruolo sempre più rilevante sul mercato globale e, di conseguenza, il potenziale che rappresentano per il core business di HEIDELBERG”.