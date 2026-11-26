A Bologna le principali aziende ortofrutticole italiane e i rappresentanti di CSO Italy, Italia Ortofrutta, Unaproa, Fruitimprese e Coldiretti si sono riuniti per il secondo seminario tecnico promosso da Bestack. Al centro del confronto gli obblighi introdotti dal PPWR, l’imminente definizione del sistema sanzionatorio e le nuove regole contro il greenwashing.

Nuove responsabilità per chi utilizza gli imballaggi, obblighi documentali e regole più stringenti sulla comunicazione ambientale. Sono i temi al centro del seminario “PPWR 100 giorni dopo e Focus Greenwashing”, organizzato il 20 novembre a Bologna da Bestack, il Consorzio nazionale dei produttori di imballaggi di cartone ondulato per ortofrutta. L’incontro, sold out con un mese di anticipo, ha riunito circa 60 partecipanti delle principali aziende ortofrutticole italiane, tra responsabili tecnici, qualità, acquisti, marketing e comunicazione. Una partecipazione più che raddoppiata rispetto al primo appuntamento di giugno a Lucca, che testimonia una crescente consapevolezza delle nuove responsabilità introdotte dal PPWR, non più circoscritte ai produttori di imballaggi, ma estese anche alle aziende che li acquistano e li utilizzano.

A guidare gli approfondimenti sono stati Michele Fiandri e Piero Piffer, consulenti tecnici dell’Help Desk di Bestack, che hanno fatto il punto sui primi 100 giorni di applicazione del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (UE 2025/40) e sulle disposizioni contro il greenwashing.

Greenwashing: stop ai claim generici, la sostenibilità va misurata

La prima parte del seminario è stata dedicata alle nuove regole contro il greenwashing, introdotte dal Decreto legislativo n. 30/2026, che ha recepito la Direttiva europea 2024/825. Non sono più ammesse dichiarazioni ambientali generiche, come “eco-friendly”, prive di adeguate evidenze. Le affermazioni sulla sostenibilità devono essere dimostrabili attraverso dati oggettivi e, dove previsto, certificazioni riconosciute. La normativa non prevede moratorie e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può già intervenire sulle comunicazioni commerciali non conformi.

“Dal confronto è emersa la necessità di ricontrollare tutte le confezioni, perché non sono previste deroghe – sottolinea il direttore di Bestack Claudio Dall’Agata –. Per comunicare la sostenibilità occorre misurarla. L’analisi del ciclo di vita, l’LCA, finora ancora poco diffusa nel settore ortofrutticolo, diventerà uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni ambientali dei prodotti e supportare dichiarazioni credibili e verificabili”.

Made Green in Italy, il percorso avviato per cartone, pere e kiwi

Un esempio concreto è Made Green in Italy, il sistema nazionale di valutazione e certificazione dell’impronta ambientale dei prodotti promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Bestack ha contribuito a definire le regole ambientali di categoria per il cartone ondulato e CSO Italy ha avviato lo stesso percorso nei comparti di pere e kiwi. Il marchio, fondato su misurazioni oggettive e verifiche certificate, è uno strumento destinato ad assumere maggiore rilevanza anche alla luce dell’evoluzione della PAC, che richiederà dati ambientali sempre più precisi e verificabili.

PPWR: in arrivo le sanzioni, nuove responsabilità per il fabbricante

Nella seconda parte, il seminario ha trattato le novità del PPWR alla luce delle nuove interpretazioni emanate dalla Commissione Europea a inizio agosto e, a caduta, ha presentato una rassegna dei principali comportamenti corretti nelle situazioni di mercato: come comportarsi, quali documentazione recuperare e quali risposte dare. L’Help Desk di Bestack ha a questo proposito un data base di FAQ, stilato sulla base delle richieste delle aziende.

Inoltre uno degli aspetti più rilevanti emersi dal seminario riguarda l’imminente definizione del sistema sanzionatorio italiano per il PPWR. A inizio dicembre sono attese novità sull’individuazione dell’autorità competente e sulle sanzioni applicabili. Le bozze, ancora non definitive, contemplano sanzioni per assenza di documentazione tecnica probante e carenze nella tracciabilità. Resta da chiarire se le sanzioni saranno applicate una sola volta per azienda oppure per ciascuna tipologia di imballaggio non conforme.

Al centro del confronto anche la figura del fabbricante, che nel caso degli imballaggi per ortofrutta è generalmente l’operatore che appone il proprio marchio, definisce le specifiche progettuali, confeziona il prodotto e lo immette sul mercato. A lui spetta redigere la dichiarazione di conformità dell’imballaggio al PPWR, sulla base delle evidenze tecniche fornite dal produttore del packaging. “Il punto fondamentale è che la responsabilità della conformità ricade su chi acquista e utilizza l’imballaggio – chiarisce Dall’Agata -. Per questo, nella scelta dello stesso, oltre al prezzo, al servizio e alla qualità, diventa essenziale richiedere al fornitore anche la documentazione tecnica che ne attesti il rispetto delle norme”.

Bestack, linee guida e controlli per la conformità al PPWR

Per supportare le imprese, Bestack ha definito specifiche linee guida per la predisposizione della documentazione tecnica degli imballaggi in cartone ondulato. Il sistema di verifica adottato dal Consorzio prevede controlli periodici a campione sugli imballaggi certificati dai propri marchi e analisi sugli imballaggi e confezioni più diffuse, partendo dalle composizioni più rilevanti e dai casi più critici, per fornire alle aziende utilizzatrici le evidenze necessarie a dimostrare la conformità degli imballaggi al PPWR. Il servizio è rivolto alle aziende consorziate per gli imballaggi da trasporto e a tutti gli aderenti alla certificazione Vaschette Bestack per gli imballaggi di vendita certificati.

Bestack rilancia il confronto: prossimo appuntamento a marzo 2027

Il seminario ha visto la partecipazione delle principali organizzazioni della filiera ortofrutticola, rappresentate da Elisa Macchi e Simona Rubbi (CSO Italy), Vincenzo Falconi (Italia Ortofrutta), Cosimo Iscaro (Unaproa), Pietro Mauro (Fruitimprese) e Lorenzo Bazzana (Coldiretti). Il percorso di approfondimento proseguirà nei prossimi mesi: a dicembre sono attese novità sul sistema sanzionatorio del PPWR, mentre a febbraio 2027 dovrebbero arrivare indicazioni sulle deroghe relative alle categorie di prodotti e alle tipologie di imballaggio ammesse.

Il terzo seminario tecnico di Bestack è già previsto per la primavera 2027, nuovamente in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la partecipazione per migliorare la conoscenza su questi temi. “Vogliamo proseguire e rafforzare questo percorso di approfondimento – conclude Dall’Agata -. Il nostro obiettivo è accrescere le competenze dell’intera filiera e favorire un approccio condiviso alle nuove regole, superando le interpretazioni frammentarie e le incertezze applicative. La crescente partecipazione delle imprese dimostra che c’è una forte volontà di affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza”.

Nel frattempo, l’Help Desk di Bestack rimane operativo per raccogliere e gestire i quesiti delle imprese, anche sulle nuove disposizioni in materia di greenwashing. Chi avesse richieste di chiarimento può scrivere alla mail info@bestack.com